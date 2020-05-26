Гороскоп 26 мая: Девам нужно чаще хвалить себя, а Стрельцам необходимо проявить энергичность

Восход Солнца: 04:29

Заход Солнца: 20:24

Солнце в Близнецах.

Овен. Овен встретится с друзьями, узнает много нового и интересного. Соблюдайте дистанцию в общении с негативными людьми, иначе легко попадете под их влияние. Вы редко ошибаетесь, но сегодня можете что-то не учесть и попасть в неприятную ситуацию.

Телец. В этот день Вы можете создать нечто грандиозное или очень хорошо решить какой-то вопрос. Займитесь реализацией своих замыслов, но не показывайте свой эгоизм, из-за этого могут возникнуть разногласия.

Близнецы. Положение планет может внести некоторую сумятицу в дела Близнецов, заставить их сомневаться в своей правоте. Нельзя сворачивать со своей дороги, можно только изменить тактику. На работе или в домашних делах могут возникнуть напряженные моменты, не нервничайте, чтобы не пришлось потом пить какие-то таблетки от головной боли.

Рак. Финансовый кризис Вам не грозит, буквально сегодня Вы сможете воспользоваться интересным деловым предложением! Независимо от вашего желания или нежелания, сегодня Вы будете с легкостью влиять на людей, даже манипулировать ими.

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Лев. Сегодня Львам рекомендуется проявлять осторожность в общении, чтобы не обидеть кого-то и не задеть близкого. Основная цель этого дня будет заключаться в получении финансового благополучия, не сдерживайте себя и проявляйте обаяние на полную!

Дева. Вы сможете решить несколько животрепещущих вопросов материального характера. Вам нужно больше хвалить себя, ценить и любить, тогда и окружающие быстрее заметят, какое сокровище находится рядом с ними!

Весы. Много коммуникации ожидается в этот день, в какой-то момент Вы даже устанете от общения, поэтому вечер желательно провести в уединении. Опасное время для душевных бесед, будьте на чеку и никому не рассказывайте о своих планах. Кто-то из ваших знакомых тихо завидует Вам и хочет в чем-то помешать.

Скорпион. Заработать позволят Ваши способности, не исключено, что сегодня Вы неожиданно для себя найдете своих первых клиентов. Решать поставленные перед вами задачи звезды советуют исключительно креативно, применяя творческие подходы.

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Стрелец. Ваши успехи в материальной сфере сегодня зависят от бодрости и энергичности, старайтесь держать себя в руках. Не работайте за себя и того парня, если возьмете на себя слишком много дел, придется жертвовать своим личным временем ради их завершения.

Козерог. Сегодня Вам не следует оставаться одному, начнете думать о плохом, переживать по пустякам, и в итоге испортите себе настроение. В личных отношениях важно доверять партнеру, однако не мириться с очевидной ложью.

Водолей. Вселенная даст Вам возможность осознать свое предназначение, но для этого понадобится смелость. Для Водолеев наступает очень благоприятное время, посвятите его своим основным приоритетам, познакомьтесь с интересными людьми или реализуйтесь в любимой сфере.

Рыбы. Наступает исключительно позитивное время, которое астрологи связывают с исполнением некого желания. Постарайтесь сегодня сделать что-нибудь выдающееся, не бойтесь.

Астролог: Вальдемар Небоходцев