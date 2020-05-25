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Выпускникам Алексеевской гимназии устроили волшебный последний звонок (видео)

Выпускникам Алексеевской гимназии устроили волшебный последний звонок (видео)
Фото: Альфа ТВ

Выпускникам 4 гимназии Благовещенска на последнем звонке дали почувствовать себя волшебниками. Более 70 одиннадцатиклассников на короткое время стали героями потеррианы. Только выпускниками своих факультетов – «Гумфиндора», «Соцекрина» и «Физматана».

В условиях борьбы с коронавирусом праздник для школьников, как и в остальных школах, проходил дистанционно. За последним звонком дети и родители наблюдали дома, удобно устроившись на мягких диванах.

Трансляция виртуального представления шла в режиме реального времени по ютьюбу. Для этого в школе была организована мини-студия, где находились организаторы праздника и учителя.

Праздничную программу, пока участники праздника налаживали подключение к сети, предварило получасовое выступление диджея. А затем слово взял ведущий мероприятия – Илья Дементьев.

«Волшебная школа, волшебные ребята, волшебный последний звонок! Сейчас происходит поистине магическое online-событие. Таким последним звонком не сможет похвастаться ни одно поколение выпускников. Вы первые и единственные. Министерство образовательной магии распорядилось и мы не вправе ослушаться! Тем интереснее. 11 фантастических лет позади», – заметил ведущий.

Весь час, что шло мероприятие, из школы онлайн транслировались ролики, заранее подготовленные первыми учителями, родителями, первоклассниками и самими выпускниками. В перерывах между записью звучали живые обращения классных руководителей и руководства школы.

Подробности в материале Альфа ТВ.

Как сообщало Амур.инфо, в этом году последний звонок прозвучал для почти четырех тысяч одиннадцатиклассников и более девяти тысяч девятиклассников.

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#образование #школа

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