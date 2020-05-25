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В Приамурье перенесли празднование Дня Победы над милитаристской Японией на 3 сентября

В Приамурье перенесли празднование Дня Победы над милитаристской Японией на 3 сентября
Фото: www.zsamur.ru

Законодательное собрание Амурской области приняло в первом чтении изменения в закон о памятных датах. День памяти амурчан, погибших при защите Отечества во время войны с милитаристской Японией переносят со второго на третье сентября.

Соответствующий законопроект в первом чтении приняли 20 мая на заочном голосовании Амурского парламента. Внести поправки в региональный закон о памятных датах Амурской области предложила фракция КПРФ на основании вступивших в силу в конце апреля изменений федерального законодательства.

«Именно 3 сентября изначально было установлено как памятная дата победы над Японией – Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году. Именно эта дата указана на оборотной стороне медали "За победу над Японией", – прокомментировал инициативу руководитель фракции Роман Кобызов. – Уверен, что мы обязаны восстановить историческую справедливость, тем более что федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России" днем окончания Второй мировой войны теперь тоже обозначено 3 сентября».

Как пояснил Роман Кобызов, этот законопроект позволит не только формально восстановить историческую справедливость, но и даст возможность большему числу амурчан получить статус «детей войны», который гарантирует льготы и регулярные выплаты. Таких по словам руководителя фракции коммунистов 12 человек.

Депутаты также приняли изменения в закон о социальной поддержке граждан отдельных категорий. В связи с переносом памятной даты на 3 сентября, сдвинутся и границы периода, рождение в который позволяет отнести граждан к категории «дети войны».

Теперь льготы смогут получать амурчане, родившиеся с 10 мая 1927 года по 3 сентября 1945 года.

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#закон #заксобрание #история #память #праздники

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