В Циолковском из 19 заболевших пятеро – дети

В ЗАТО Циолковский, где на сегодня диагноз COVID-19 подтвержден у 19 местных жителей, среди заболевших есть и дети. Это два трехлетних ребенка, а также подростки 11, 12 и 16 лет.

Остальные инфицированные коронавирусом – среднего возраста, у пожилых жителей космического города вирус не выявлен. Об этом глава Циолковского Сергей Левицкий рассказал Амур.инфо. Он добавил, что 6 человек переносят болезнь в легкой форме. «Остальные в средней, тяжелых нет. На ИВЛ никого нет, – добавил Сергей Владимирович. – Я ежедневно созваниваюсь с каждым заболевшим, спрашиваю, как самочувствие. Все в надежде на то, что их скоро выпишут».

Глава Циолковского рассказал, что все жители с диагностированным COVID-19 проходят лечение в Амурской областной инфекционной больнице и в Благовещенской городской больнице.

Выявление случаев заболевания, по словам Сергея Левицкого, не повлияло на работу космодрома Восточный. «На космодроме сегодня заболевших нет. Ни среди вахтовых рабочих, ни среди сотрудников ЦЭНКИ», – заверил Сергей Владимирович.

Ежедневно в Циолковском проводят дезинфекцию общественных территорий, подъездов многоквартирных домов. Жителям бесплатно раздают защитные маски: на этот раз помощь оказал предприниматель из Благовещенска, передав в Циолковский безвозмездно 15 тысяч масок.

В городе работает волонтерский штаб – добровольцы оказывают помощь тем, кому необходимо: выносят мусор, покупают продукты. При этом на карантин в городе учреждения не закрывали: дежурные группы в местном детском саду посещают 80 малышей, сообщил Сергей Левицкий.