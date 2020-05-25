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сегодня, 18:10 0

В Циолковском установили дог-боксы

В Циолковском установили дог-боксы
Фото: @sv_levickiy

В Циолковском установлены специальные контейнеры или дог-боксы для отходов жизнедеятельности домашних питомцев. Специальные урны размещены в парках и на газонах.

О цивилизованном подходе к содержанию и выгулу собак в Циолковском рассказал глава ЗАТО Сергей Левицкий. Соответствующее обращение к жителям он разместил в Инстаграме.

«После прогулки с питомцем собаководу нужно воспользоваться пакетом, взятым из верхнего контейнера и, убрав продукты жизнедеятельности животного, поместить пакет в нижний контейнер. К тем, кто не будет выполнять данные требования, согласно правилам благоустройства города, будут применяться меры административного воздействия», –разъяснил Сергей Левицкий.

Также глава пояснил, что пока урны размещены в «старом» микрорайоне, но впоследствии их поставят и в других районах города.

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Устанавливаем специальные контейнеры ( дог-боксы) для продуктов жизнедеятельности питомцев на территории зелёных насаждений города! После прогулки с питомцем собаководу нужно воспользоваться пакетом, взятым из верхнего контейнера, и убрав продукты жизнедеятельности животного, поместить пакет в нижний контейнер! К тем, кто не будет выполнять данные требования, согласно правил благоустройства города будут применятся меры административного воздействия. #циолковский #затоциолковский #открытыймуниципалитет

Публикация от Сергей Левицкий (@sv_levickiy)

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#животные

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