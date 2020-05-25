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сегодня, 17:25 0

Бездомного Морковкина разыскивает полиция

Бездомного Морковкина разыскивает полиция

Сотрудники отдела полиции Белогорска устанавливают местонахождение Владимира Владимировича Морковкина 1968 года рождения. Он подозревается в совершении преступления.

Как сообщает Amur28.info, на момент совершения преступления он был одет в кепку-восьмиуголку темного цвета, кожаную куртку черного цвета, кроссовки синего цвета с красными вставками и подошвой белого цвета. Установлено, что разыскиваемый не имеет постоянного места жительства.

Информацию о мужчине просят сообщить в отдел полиции по адресу: Белогорск, ул. Кирова, 174. Телефон 2-69-40, сообщили в дежурной части полиции.

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#Белогорск #происшествия

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