Минобрнауки планирует зачислить всех поступивших в вузы в августе

Минобрнауки рассчитывает, что зачисление 100 % поступивших в вузы пройдет в августе. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

Он отметил, что сроки приёмной кампании зависят от окончания проведения ЕГЭ. Афанасьев напомнил, что в этом году в августе предполагается вторая волна сдачи ЕГЭ для тех выпускников, которые по какой-то причине не смогли сделать это в основные сроки. По словам замминистра, зачисление не будет проводиться, пока экзамены не сдадут все желающие.

«И 100 % зачисления мы произведем в августе», – цитирует его РИА Новости.