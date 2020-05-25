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сегодня, 21:03 1

Минобрнауки планирует зачислить всех поступивших в вузы в августе

Минобрнауки планирует зачислить всех поступивших в вузы в августе
Фото: obrazov.cap.ru

Минобрнауки рассчитывает, что зачисление 100 % поступивших в вузы пройдет в августе. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

Он отметил, что сроки приёмной кампании зависят от окончания проведения ЕГЭ. Афанасьев напомнил, что в этом году в августе предполагается вторая волна сдачи ЕГЭ для тех выпускников, которые по какой-то причине не смогли сделать это в основные сроки. По словам замминистра, зачисление не будет проводиться, пока экзамены не сдадут все желающие.

«И 100 % зачисления мы произведем в августе», – цитирует его РИА Новости.

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#образование

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Комментарии
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  • mm_Владислав Балашов

    mm_Владислав Балашов
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