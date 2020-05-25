Амурские фермеры смогут получить до 5 миллионов рублей на свои КФХ

Амурские фермеры получат 30,8 миллиона рублей на организацию крестьянско-фермерского хозяйства в рамках грантового конкурса «Агростартап». Он реализуется благодаря региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Максимальная сумма гранта составляет 5 миллионов рублей на реализацию проектов по разведению КРС мясного или молочного направления и 3 миллиона рублей – по иным направлениям и не должна превышать 90 % затрат.

Подать заявки на конкурс может как глава КФХ, зарегистрированного на сельской территории области в текущем году, так и гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство. При этом глава КФХ обязательно должен иметь образование в сфере сельского хозяйства или стаж работы в сельском хозяйстве или стаж ведения ЛПХ, составить план развития своего хозяйства, а также должна отсутствовать задолженность по налогам. Отбор претендентов осуществляется по следующим критериям: направление деятельности КФХ, удалённость от областного центра, наличие земельных участков, поголовья скота, наличие собственных средств для развития хозяйства, каналов сбыта, произведенной сельхоз продукции.

Подать документы в региональное министерство сельского хозяйства можно до 15 июня. Предполагаемая дата проведения первого этапа конкурса «Агростартап» – с 16 июня по 3 июля. Второй этап конкурса запланирован с 6 июля по 24 июля.

В связи с распространением коронавирусной инфекцией, введением на территории Амурской области режима повышенной готовности в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории области личный прием граждан, а также очный приём сельхозтоваропроизводителей по вопросам предоставления консультаций и оказания мер государственной поддержки приостановлен.

Подавать документы на участие в конкурсах можно через услуги почтовой связи заказным письмом с уведомлением (адрес для корреспонденции: 675000, город Благовещенск, улица Шевченко, 24, министерство сельского хозяйства Амурской области), через ящик приема корреспонденции министерства сельского хозяйства области, установленный в холле административного здания по улице Зейской, 211.

Региональный проект «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» реализуется в Приамурье второй год подряд. Он направлен на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

В рамках этого проекта в прошлом году получить господдержку в сумме до 4 миллионов рублей смогли 10 фермерских хозяйств и 3 сельскохозяйственнных потребительских кооператива.

Кроме того, в рамках действия государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области» проводится конкурс для предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров и грантов на развитие семейных ферм.

Программой предусмотрено предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы). Гранты предоставляются в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования».

Средства гранта используются на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы кооперативов. Максимальный размер гранта на один кооператив составляет 70 миллионов рублей. Сельское хозяйство – стратегическая отрасль региона, отметил губернатор Приамурья Василий Орлов в своём отчёте за год работы. В Приамурье работают более 100 сельхоз предприятий, около 600 фермерских хозяйств, почти 20 потребкооперативов.

В прошлом году амурские аграрии произвели 362 тысячи тонн зерна, 863 тысячи тонн сои, 153,4 тысячи тонн картофеля, 43,7 тысячи тонн овощей закрытого и открытого грунта, а также произвели 138,2 тысячи тонн молока, 58,8 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, 191,3 тысячи тонн яиц.

В течение ближайших 5 лет амурским растениеводам предстоит довести производство сои до 2 миллионов тонн и добиться средней по области урожайности этой культуры 25 центнеров с гектара. Производство зерновых культур к 2025 году увеличат в 3 раза, делился планами глава региона.