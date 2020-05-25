Льготную ипотеку в Приамурье смогли получить более 30 амурчан

С начала действия программы ипотечного кредитования в Приамурье заявки на льготную ипотеку под 6,5 % и ниже подали больше 40 человек. На сегодняшний день одобрены 33 заявки, из них 31 выдана.

Получить займы со сниженной ставкой жители региона смогли в рамках госпрограммы, запущенной по поручению президента.

Больше всего льготных кредитов на сегодняшний день выдано Сбербанком – ипотеку по программе здесь получили 22 заявителя, 6 кредитов выдал ВТБ Банк. Также первые льготные кредиты по госпрограмме в регионе уже успели выдать Газпромбанк, Россельхозбанк и Росбанк, сообщает правительство Амурской области.

По подсчетам специалистов, в общей сложности с начала действия программы амурчанам было выдано кредитов на общую сумму свыше 70 миллионов рублей.

Согласно новой программе, взять кредит на льготных условиях может любой гражданин вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам субсидирует государство.

Кредиты по новой госпрограмме под 6,5 % амурчанам готов предложить ряд крупных кредитных организаций. При этом в дополнение к государственным субсидиям несколько организаций дополнительно опустили ставку по программе. Так, заявки на кредитование по сниженному проценту от амурчан принимают в Банке «Открытие», в Сбербанке, в Азиатско-Тихоокеанском Банке.

Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика. Время для подачи заявки ограничено – получить кредит по программе амурчане могут до 1 ноября 2020 года.

Максимальная сумма кредита составляет 8 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 3 миллиона рублей – для остальных регионов России, включая Приамурье. Срок кредитования по программе составляет до 30 лет, размер первоначального взноса – от 20 %. Низкая ставка будет действовать для заемщиков в течение всего срока кредита. Получить ипотечный кредит по льготной ставке можно только в рублях.