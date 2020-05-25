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Олег Имамеев: серьезных провалов плит на мосту мы пока не ожидаем

Олег Имамеев: серьезных провалов плит на мосту мы пока не ожидаем
Фото: скриншот видео

В ночь с 26 на 27 мая в Благовещенске будет закрыто движение по автомобильному мосту через Зею. Там проведут работы по демонтажу плиты и ремонту балки. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

«Все идет по плану, мы идем даже с опережением графика благодаря изменениям проектных решений, которые позволили в более короткие сроки закончить восстановление 22 участка. Переходим на 19 участок, – рассказал Олег Гатауллович. – Ежедневный мониторинг состояния моста показывает, что все в удовлетворительном состоянии, кроме этих двух участков. Будем надеяться, что, отремонтировав эти два участка и открыв движение полностью по мосту, мы больше закрывать его не будем».

По мнению Олега Имамеева, основанном на заключениях специалистов, до капитального ремонта удастся избежать подобных «аварийных» остановок.

«Это механизм, механизму свойственно иногда ломаться. На постоянной основе мы проводим мониторинг, и он нам говорит, что тот или иной определенный участок, как говорят строители, нужно подлечить. Таких серьезных провалов плит, как случились на 22 и 19 участках, пока мы не ожидаем. Это позволит нам прожить в нормальном движении до капремонта, который начнется уже в этом году», – заключил Олег Имамеев.

Также ведущий Александр Чернобаев поинтересовался ходом ремонтных работ на виадуке на улице Загородной и на улице Нагорной. Олег Имамеев ответил, что в течение недели работы на Нагорной постараются завершить и открыть эту дорогу для сквозного проезда из микрорайона в город.

В программе шла речь и о так называемой зеленой реновации Благовещенска. Сейчас мэрия готовит программу по озеленению города.

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#дороги #Простые вопросы #строительство

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    21 минута назад

    пока!и это ответственный человек?

  • На амуринфЕ

    На амуринфЕ
    2 минуты назад



    ..."будем надеться"...



    Да что там, в головах у правительства??? Будем... надеяться... Может случиться, может обойдётся.. Ромашка, ля. Ответственности ни какой. Гарантий ни каких.



    серьезных провалов плит на мосту мы пока не ожидаем



    Бабка на завалинке.

  • inoy

    inoy
    2 минуты назад

    ну теперь есть спасательная или спасительная эстакада )))) можно это колхоз использовать или уже приготовили на металл?

  • Abrvalg

    Abrvalg
    1 минута назад

    Этим "пока" он как бы оставил место для маневра. Типа, если упадет, то это "пока" закончилось. Охренеть у нас руководятлы

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