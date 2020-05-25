Олег Имамеев: серьезных провалов плит на мосту мы пока не ожидаем

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В ночь с 26 на 27 мая в Благовещенске будет закрыто движение по автомобильному мосту через Зею. Там проведут работы по демонтажу плиты и ремонту балки. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

«Все идет по плану, мы идем даже с опережением графика благодаря изменениям проектных решений, которые позволили в более короткие сроки закончить восстановление 22 участка. Переходим на 19 участок, – рассказал Олег Гатауллович. – Ежедневный мониторинг состояния моста показывает, что все в удовлетворительном состоянии, кроме этих двух участков. Будем надеяться, что, отремонтировав эти два участка и открыв движение полностью по мосту, мы больше закрывать его не будем».

По мнению Олега Имамеева, основанном на заключениях специалистов, до капитального ремонта удастся избежать подобных «аварийных» остановок.

«Это механизм, механизму свойственно иногда ломаться. На постоянной основе мы проводим мониторинг, и он нам говорит, что тот или иной определенный участок, как говорят строители, нужно подлечить. Таких серьезных провалов плит, как случились на 22 и 19 участках, пока мы не ожидаем. Это позволит нам прожить в нормальном движении до капремонта, который начнется уже в этом году», – заключил Олег Имамеев.

Также ведущий Александр Чернобаев поинтересовался ходом ремонтных работ на виадуке на улице Загородной и на улице Нагорной. Олег Имамеев ответил, что в течение недели работы на Нагорной постараются завершить и открыть эту дорогу для сквозного проезда из микрорайона в город.

В программе шла речь и о так называемой зеленой реновации Благовещенска. Сейчас мэрия готовит программу по озеленению города.