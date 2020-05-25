На 30 человек увеличилось количество заболевших коронавирусом в Амурской области

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25 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 30 новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Темп прироста за последние сутки составил 8,5 %.

Таким образом, по состоянию на эту дату с нарастающим итогом в области выявлено 385 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), сообщает амурский Роспотребнадзор. Из них: Благовещенск – 160 (+15); Тында – 44; Свободный – 36 (+2); Шимановск – 35; Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка - 4) – 35 (+7); Белогорск – 31; Благовещенский район (с.Чигири – 4, с.Владимировка - 2, с.Верхблаговещенское – 2, с.Дроново – 1, с.Марково - 1) – 10 (+3); Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 8; Ивановский район (с.Крещеновка – 4, с.Среднебелое – 1) – 5 (+1); пгт Прогресс – 4; Райчихинск – 4; Зея – 3; Тындинский район (п. Соловьевск) – 2; Константиновский район (с.Константиновка) – 2; Завитинский район (с. Успеновка – 1, г.Завитинск – 1) – 2 (+1); Сковородинский район (Сковородино) – 1; Бурейский район (п. Талакан) – 1; Ромненский район (с. Ромны) – 1; Тамбовский район (с.Тамбовка) – 1 (+1).

Показатель заболеваемости – 48,73 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 45,7 %; бессимптомная форма – 30,1 %; ОРВИ – 24,2 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 34,5 %. 102 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям управлением выдано 3 255 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 498 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима и др.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) в отношении 1167 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 1 151 человек, в изоляторах – 16 человек.

По состоянию на 25 мая проведено 39 303 исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019, в том числе 19 976 исследования (51 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».