Модель плюс-сайз пожаловалась на то, что Инстаграм удаляет её обнаженные фото

Известная в США модель Катана Фатале жалуется на то, что Инстаграм намеренно блокирует фотографии моделей, которые не являются типичными. К этой точке зрения склоняются и некоторые звёзды.

Катана Фатале никогда не была миниатюрной, но и проблем с этим у девушки никогда не было. Она приняла себя и даже смогла построить карьеру модели. Вот только, похоже, не все были к этому готовы. В 2018 году во время отдыха на Гавайях девушка решилась опубликовать свой обнажённый снимок в Инстаграме. Но что-то пошло не по плану.

«Людям очень понравилась эта фотография. Я чувствовала себя такой красивой. Помню, что успела только сходить на пляж, вернуться, как увидела уведомление, что публикация была удалена», – рассказала Катана Фатале.

Хоть красотка и была на фотографии обнажённой, она полностью соответствовала нормам соцсети. Теперь Катана уверена: пост заблокировали из-за того, что она толстая.

Оказывается, это частое явление – соцсети периодически удаляют подобные снимки. Плюс-сайз-блогеры уже давно заметили это. Даже звёзды не остались в стороне. Певица и приверженица бодипозитив-движения Lizzo недавно рассказала, что алгоритмы TikTok заблокировали видео, на котором она позирует в бикини.

Конечно, никаких официальных подтверждений подобной несправедливости найти не удалось. В эпоху тотальной инклюзивности любые намёки на запрет публикации плюз-сайз-обнажёнки могут повести за собой огромные имиджевые потери для соцсетей, сообщает Life.

«Было слишком много случаев. Нет дыма без огня. Уверена, не всё так просто с этими блокировками фото толстых людей», – рассказала Катана Фатале.

Конечно, нужно учитывать и то, что часто алгоритмы соцсетей блокируют, основываясь на жалобах других пользователей, а в случае с Катаной этих жалоб, скорее всего, было много. Если зайти в профиль к девушке, то помимо восхищённых комментариев под снимками можно увидеть множество оскорблений.