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В Циолковском всего выявили 19 случаев заражения коронавирусом

В Циолковском всего выявили 19 случаев заражения коронавирусом

В ЗАТО Циолковский на 25 мая зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом, ссылаясь на данным ФМБА, сообщил глава города Сергей Левицкий.

Он добавил, что зараженные находятся на лечении в Благовещенске. У всех заболевших коронавирусом состояние удовлетворительное. Со слов Левицкого, тяжелых случаев нет. Глава Циолковского призвал горожан по возможности оставаться дома.

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На территории ЗАТО Циолковский на 25.05.2020г. по данным ФМБА зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID - 19! Друзья, если Вам необходима помощь обращайтесь на службу 112 или на мой прямой номер 89140403898. #циолковский #затоциолковский #стопкоронавирус #самоизоляция #главазатоциолковский #сергейлевицкий

Публикация от Сергей Левицкий (@sv_levickiy)

Как сообщало Амур.инфо, первый случай заражения коронавирусом, по данным местной лаборатории, был зарегистрирован в ЗАТО 16 мая. Под подозрением находилась 41-летняя местная жительница. 8 мая она выезжала в Хабаровск. По возвращении в Циолковский женщина не сообщила на горячую линию 112 о том, что выезжала в другой регион. 13 мая амурчанке стало плохо, она обратилась за помощью к медикам. После осмотра на дому врач диагностировал женщине ларингит. Амурчанку госпитализировали в Благовещенск.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    57 минут назад

    Космические, ну вы там, эта... изредка информируйте нас.

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