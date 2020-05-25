В Циолковском всего выявили 19 случаев заражения коронавирусом

Он добавил, что зараженные находятся на лечении в Благовещенске. У всех заболевших коронавирусом состояние удовлетворительное. Со слов Левицкого, тяжелых случаев нет. Глава Циолковского призвал горожан по возможности оставаться дома.

Как сообщало Амур.инфо, первый случай заражения коронавирусом, по данным местной лаборатории, был зарегистрирован в ЗАТО 16 мая. Под подозрением находилась 41-летняя местная жительница. 8 мая она выезжала в Хабаровск. По возвращении в Циолковский женщина не сообщила на горячую линию 112 о том, что выезжала в другой регион. 13 мая амурчанке стало плохо, она обратилась за помощью к медикам. После осмотра на дому врач диагностировал женщине ларингит. Амурчанку госпитализировали в Благовещенск.