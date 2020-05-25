Пострадавшим от коронавируса регионам РФ выделено 100 миллиардов рублей

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Правительство России выделило 100 миллиардов рублей из резервного фонда на поддержку 56 субъектов страны. Амурской области в списке нет.

Деньги будут перечислены в течение трех дней со дня подписания распоряжения. Оно опубликовано на сайте правительства и подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Деньги направят на дотации регионам, чьи налоговые поступления на 1 мая оказались ниже показателей за предыдущие два года. Так правительство возместит им снижение доходов бюджета. Размер помощи будет зависеть от первоочередных расходов регионов.

Из дальневосточных территорий в список не вошли Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ

Самую большую сумму получит Хабаровский край – 1 709 899,8 рубля. Республике Бурятии перечислят 619 962,6; Забайкальскому краю – 198 962,1; Камчатскому – 470 930,9; Приморскому – 996 365,7; Еврейская автономная область получит 115 871,2 рубля.