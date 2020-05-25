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сегодня, 16:32 2

Пострадавшим от коронавируса регионам РФ выделено 100 миллиардов рублей

Пострадавшим от коронавируса регионам РФ выделено 100 миллиардов рублей
Фото: Амур.инфо

Правительство России выделило 100 миллиардов рублей из резервного фонда на поддержку 56 субъектов страны. Амурской области в списке нет.

Деньги будут перечислены в течение трех дней со дня подписания распоряжения. Оно опубликовано на сайте правительства и подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Деньги направят на дотации регионам, чьи налоговые поступления на 1 мая оказались ниже показателей за предыдущие два года. Так правительство возместит им снижение доходов бюджета. Размер помощи будет зависеть от первоочередных расходов регионов.

Из дальневосточных территорий в список не вошли Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ

Самую большую сумму получит Хабаровский край – 1 709 899,8 рубля. Республике Бурятии перечислят 619 962,6; Забайкальскому краю – 198 962,1; Камчатскому – 470 930,9; Приморскому – 996 365,7; Еврейская автономная область получит 115 871,2 рубля.

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#Дальний Восток #коронавирус #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    48 минут назад

    ну всё ясно-мы никому не нужны

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    44 минуты назад

    Демидыч

    ну всё ясно-мы никому не нужны



    Опять, как и в случае со средствами для защиты врачей, губернатор заявку не подавал? У нас же стройки века - денег вполне достаточно в бюджете...

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