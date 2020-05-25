Авиакомпании возобновляют рейсы из Москвы в Благовещенск

Авиакомпания S7 возобновила все ежедневные рейсы в Москву и Новосибирск. Восстанавливают полетную карту и «Уральские авиалинии». С 16 июня ожидается выполнение полетов в Благовещенск перевозчиком «Северный ветер».

«Пассажиропоток в период с начала пандемии коронавируса снизился на 80 %, но уже со второй половины мая отмечаем тенденцию к увеличению частот рейсов» – рассказал генеральный директор аэропорта Благовещенск Валерий Шлегель.

Руководитель авиационного предприятия отметил, что с момента ввода режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также в период спада пассажиропотока все службы аэропорта были приведены в оперативную готовность. Это позволило в полной мере организовать работу предприятия при восстановлении регулярности рейсов в условиях безопасности как для пассажиров, так и для сотрудников аэропорта.

Тем не менее аэропорт будут дезинфицировать и дальше, пока эпидобстановка не стабилизируется. Дезинфекция проводится регулярно после рейсов. Сейчас их от двух до шести в день, сообщает сайт областного правительства.

Также сотрудники Роспотребнадзора и минздрава встречают всех прилетающих пассажиров и осуществляют термометрию при помощи тепловизионного оборудования, установленного в зоне прилета.

В работу аэропорта поступили два дезинфектора для обработки транспортных средств и вокзального комплекса. Генератор холодного тумана предприятием используется в проведении санобработки на открытой территории аэродрома. Прибором обрабатываются трапы, корпус автобусов, входы и выходы аэровокзала. Ранцевым помповым распылителем ведется обработка салонов перронных автобусов, спецтехники и в закрытых помещениях.

Дезинфекция и обработка контактных поверхностей проходит на территории аэровокзала регулярно. Два раза в неделю силами сотрудников МЧС обрабатывается уличная территория аэровокзала, также обработку обеззараживающими растворами зон прилета и выдачи багажа выполняют специалисты центра гигиены и эпидемиологии Амурской области.