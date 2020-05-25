Рыбаки вытягивали аномально большую щуку 30 минут

В США неопытным рыбакам удалось выудить рекордно большую щуку. Пойманная щука была 1,2 метра в длину и весила более 17 килограммов.

В начале мая пара местных жителей воспользовалась услугами опытного рыболова Брэди Веттлауфера (Brady Wettlaufer), представляющего экскурсионную компанию Steamboat Fishing Adventures, и отправилась на рыбалку. Во время экскурсии новички выловили из водоема Стейджкоч аномально крупную щуку. Поимка трофейной рыбы, за которой Брэди наблюдал последние несколько лет, заняла полчаса.

«Время шло неспешно. Это были отличные 30 минут. Мы все трое вытягивали ее на поверхность. На самом деле это был чудесный опыт. Я был вне себя от радости и не мог поверить, что это наконец произошло. Под конец мы все прослезились от счастья», – рассказал один из рыбаков.

Пойманная щука была 1,2 метра в длину и весила более 17 килограммов. Она оказалась достаточно крупной, чтобы побить рекорд штата. Однако у рыбаков не нашлось при себе специальных устройств, чтобы с предельной точностью измерить щуку и стать новыми рекордсменами. Молодой американец, который подцепил на удочку крупную рыбу, решил отказаться от славы. Брэди заявил, что отлично его понимает, поскольку сам работает в рыболовном бизнесе не ради денег и признания, сообщает «Лента.ру».

В результате щуку не удалось вернуть обратно в водоем, ее передали в местный гриль-бар. «Я пытался реанимировать ее. Я старался на протяжении минут 20, но ничего не выходило. Она пережила большой стресс. Она уже доживала свои последние годы. Думаю, она прожила бы еще максимум год-два», – поделился своим мнением рыбак.

После того как фотография этого улова появилась в Facebook, многие рыбаки отправились на поиски невиданных рыб на Стейджкоч.