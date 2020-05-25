Амурские медики впервые провели уникальную операцию истощенному ребенку

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В Амурскую областную детскую клиническую больницу поступил 4-летний мальчик с признаками истощения и задержкой физического развития. Причина заключалась в слишком узком просвете в мембране 12-перстной кишки. Из-за этого ребенок не мог получать питание в достаточном количестве.

Врачи установили диагноз и решили применить самый щадящий метод для лечения патологии. Прежде такие хирургические вмешательства выполнялись традиционным способом, путем разрезов.

«Операцию провели под наркозом с помощью гастроскопа, к порту которого был подсоединен папиллотом – специальный пластиковый катетер с режущей струной внутри для рассечения тканей под воздействием высокочастотного тока. Восстановили нормальный просвет мембраны, затем установили в рассеченный канал баллон. Одновременно следили за тем, чтобы не повредить кровеносные сосуды. Операция шла минут 15. Ребенок, как только пришел в себя после наркоза, покушал, затем уже часа через два бегал вовсю», – рассказал Петр Ширяев, заведующий эндоскопическим отделением АОДКБ.

Подобная патология, говорят медики, встречается довольно редко, один случай на 10 000 человек.

В прошлом году хирурги АОДКБ провели такую операцию лапароскопически, сделав небольшие проколы. И сейчас удалось усовершенствовать данный вид хирургической помощи – провести ее посредством гастроскопа, безо всяких разрезов на коже и кишке.

«Конечно, бригада врачей хирургического отделения для подстраховки была наготове, и если бы гастроскопически иссечь мембрану не удалось по какой-то причине, то это было бы сделано другим методом. Но все получилось безукоризненно! Уже через 4 часа ребенок впервые в жизни нормально поел. Безусловно, такую операцию возможно выполнить только при наличии уникальных специалистов - а они есть в нашей больнице, и современного оборудования – оно тоже имеется. Вообще, когда мы говорим о высокотехнологичной медицинской помощи, то всегда имеем в виду обязательное сочетание двух сил: хорошо подготовленные профессиональные кадры и достойная оснащенность необходимым качественным оборудованием. Пределов совершенству нет, поэтому мы стремимся постоянно изучать лучший отечественный, европейский, американский опыт, и внедрять его в своей практике», – говорит заместитель главного врача АОДКБ по хирургии Наталья Смирнова.