Почти восемь тысяч школьников Благовещенска рассчитывают на сертификаты допобразования

В Благовещенске продолжается подготовка к внедрению системы персонифицированного финансирования в дополнительном образовании. На данный момент в «Навигаторе» зарегистрировано почти 8 тысяч детей от 5 до 18 лет.

Запись в кружки и секции по сертификатам персонифицированного финансирования начнется в августе. До этого периода родители могут зарегистрировать детей на портале «Навигатора», ознакомиться с программами, их описанием. Так, например, МАОУ «Прогимназия» подготовила для работы по новой системе 9 программ, как традиционных, так и новых.

«Те программы, которые традиционно востребованы, мы дополнили новыми программами. Например, разработали новую программу «Игровой стрейтчинг с элементами дыхательной гимнастики» – рассказала методист МАОУ «Прогимназия» Оксана Тюкиль. – В наших современных условиях дети очень мало ходят босиком, обувь сейчас далека от идеала, практически 90 % обуви не имеет супинатора, и плоскостопие – это болезнь века. Кроме этого, неправильное питание приводит к тому, что у многих детей либо недостаток веса, либо избыток. И на этом фоне неокрепшие мышцы могут вызывать нарушение осанки. Занятия по новой программе как раз направлены на сохранение и укрепление здоровья ребят».

Сейчас в каталоге «Навигатора» есть информация примерно о 200 городских образовательных программах. В основном это кружки и секции муниципальных организаций – школ, детских садов, спортивных учреждений и учреждений культуры. Программы разработаны по 6 направлениям – социально-педагогическому, естественнонаучному, художественному, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому, и техническому. Те из них, которые переходят на систему персонифицированного финансирования, в дальнейшем будут иметь пометку на сайте «Навигатора»: «доступна оплата сертификатом», сообщает городская администрация.

Система персонифицированного финансирования дополнительного образования внедряется на территории Благовещенска в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Для получения сертификата финансирования, родителям нужно: