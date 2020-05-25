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сегодня, 17:01 2

Элла Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

Элла Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Пока речь идет о трех-четырех регионах.

«Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции России, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трёх-четырёх регионах, пока только на основе применённой ранее московской технологии», — сообщила она.

Также Памфилова рассказала, что электронное голосование будет применяться в единый день голосования в сентябре.

«На ближайших выборах в единый день голосования мы намерены обкатать пока только в одном-двух регионах первые пилотные проекты на основе научно-исследовательских работ, проведённых по заказу ЦИК. Разумеется, при условии согласия и готовности к эксперименту со стороны того или иного региона», — сказала она.

23 мая президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Совет Федерации и Государственная дума одобрили законопроект о дистанционном голосовании, сообщает «Российская газета».

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#российская власть

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    51 минута назад

    шестёрки взяли под козырёк

  • Myxira

    Myxira
    42 минуты назад

    "Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Пока речь идет о трех-четырех регионах".

    Ставлю на Кожемяко.

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