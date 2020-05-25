Амурский следком: все пропавшие в начале 2020 года дети были найдены

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В первом квартале 2020 года сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних поступило 34. Во всех этих случаях местонахождение детей удалось установить и вернуть по месту постоянного проживания.

В 2019 году в следственное управление СК РФ по Амурской области поступило 96 сообщений. В четырех случаях потребовалось возбуждение уголовного дела – в трех из них дети возвращены в семьи; в одном – с 15-летним мальчиком, жителем Благовещенска, произошел несчастный случай. Об этом 25 мая, в Международный день пропавших детей, сообщает ведомство.

В Амурской области зарегистрирован 31 поисково-спасательных отряд, 5 из которых осуществляют наиболее активную деятельность (наиболее крупные ПСО «Амур» и ПСО «Гром»). Примерами эффективного взаимодействия правоохранительных органов и волонтерских организаций являются совместные действия по поиску 10-летнего белогорца, пропавшего в январе 2019 года. Следственные органы по факту безвестного исчезновения малолетнего незамедлительно возбудили уголовное дело. Благодаря организованным совместно с волонтерами поисковым мероприятиям местонахождение мальчика было установлено. Ребенок не пострадал.

Во время поисков двух несовершеннолетних девочек из Свободного, волонтеры оперативно организовали информирование населения, в том числе в Благовещенске. В результате детей нашли именно в областном центре.

Достаточно часто регистрируются случаи самовольных уходов несовершеннолетних из семей и специализированных социальных учреждений. Фактов совершения противоправных деяний в отношении них в период их отсутствия не установлено. Вместе с тем, каждый такой случай тщательно изучается следователями, после чего материалы передаются в органы внутренних дел для решения вопроса о применении необходимых профилактических мер.

Даже если исчезновение ребенка не явилось результатом совершения в отношении несовершеннолетнего преступления, само его нахождение вне дома или интерната, в малознакомой среде, тем более в ночное время, создает опасность его жизни и здоровью. По этой причине независимо от обстоятельств исчезновения ребенка, вопрос скорейшего установления его местонахождения – это первостепенная задача правоохранительных органов.