Амурское Росимущество открыло горячую линию по льготам на аренду

Амурские предприниматели могут рассчитывать на отсрочку арендной платы за пользование государственным имуществом. Территориальное управление Росимущества в Амурской области начало консультации по вопросам предоставления льгот.

Интересующую информацию по предоставлению льгот для арендаторов федерального имущества можно получить на сайте территориального управления Росимущества в Амурской области tu28@rosim.ru, а также по телефонам: 8 (4162) 59-34-63, 8 (4162) 51-59-81.

Как сообщало Амур.инфо, правительством Российской Федерации приняты новые меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Постановлением от 16 мая продлен период предоставления отсрочки арендных платежей за пользование государственным имуществом на три месяц до 1 октября текущего года.

То есть отсрочку можно получить за период с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Причем погашать образовавшуюся задолженность по арендной плате можно будет в течение двух лет – с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года.