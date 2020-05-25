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сегодня, 15:01 2

В Благовещенске врачи поликлиники № 4 теперь работают только по вызову

В Благовещенске врачи поликлиники № 4 теперь работают только по вызову
Фото: yandex.ru

В Амур.инфо обратились благовещенцы, которые сообщили о том, что не могут попасть на прием в поликлинику № 4. Об ограничениях им по телефону объявили в регистратуре.

Редакция связалась с регистратурой поликлиники, где информацию подтвердили. «С сегодняшнего дня в поликлинике приема нет. Все отменено по распоряжению сверху. Если что-то беспокоит, нужно вызывать врача на дом. Пока такой режим действует до 31 мая», – пояснил регистратор.

При этом пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области подтвердила, что выездной прием во время напряженной эпидобстановки предпочтительнее.

Редакция обратилась также в поликлиники № 1, 2 и 3. Выяснилось, что в этих медучреждениях приемы ведутся в прежнем режиме.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Амурская областная стоматология прекратила прием с 20 мая.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Darina 2016

    Darina 2016
    8 минут назад

    интересно получается, для одной поликлиники "сверху" указание только на выезд работают и не ведут приемы, а другие,поликлиники работают в обычном режиме они, что в другому минздраву подчиняются?

  • Tуман

    Tуман
    3 минуты назад

    Darina 2016

    интересно получается, для одной поликлиники "сверху" указание только на выезд работают и не ведут приемы, а другие,поликлиники работают в обычном режиме они, что в другому минздраву подчиняются?



    Может там бабайка завелась?

    Давайте хорошенечко подумаем

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