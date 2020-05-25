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Китайцы назвали самые загадочные места России

Китайцы назвали самые загадочные места России
Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

Россия поражает иностранцев своими бескрайними просторами и великолепными пейзажами, при этом в стране также есть немало таинственных и «загадочных» мест. Китайский портал Sohu, который посвящен туризму, назвал десять загадочных мест в России.

Как сообщает РИА Новости, среди таких мест автор выделяет Саамские лабиринты в Карелии, Китовую аллею на острове Итыгран, Кашкулакскую пещеру в Хакасии, более известную как Пещеру Черного дьявола, а также Телецкое озеро на Алтае.

Кроме того, в публикации отмечены такие достопримечательности, как Васюганские болота в Западной Сибири, одни из самых больших болот в мире, территорию которых, по словам автора, называют «русской Амазонкой», и гора Холатчахль на Урале, также известная как «гора мертвецов», где в 1959 году погибла группа Дятлова.

В блоге также упоминаются Плещеево озеро в Переславле-Залесском, которое, как пишет автор, среди местных жителей считается опасным и таинственным местом, озеро Светлояр в Нижегородской области, где, согласно легендам, находился Китеж-град, который называют «русской Атлантидой», и древний город Аркаим в Челябинской области, где около четырех тысяч лет назад находилось одно из поселений южноуральцев.

Последнее место в списке заняли Патриаршие пруды в Москве, где начинается действие знаменитого романа «Мастер и Маргарита».

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#Китай #туризм

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