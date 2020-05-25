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В интернете появились фотографии плотины Зейской ГЭС изнутри

В интернете появились фотографии плотины Зейской ГЭС изнутри
Фото: www.instagram.com/zvestnik

Зейская ГЭС внутри пустая. Фотографию вида плотины изнутри опубликовал информационный паблик города энергетиков в Инстаграме.

Плотина Зейской ГЭС снаружи кажется монолитной, но это впечатление обманчиво. Публикацию о том, как устроено крупнейшее в области сооружение, разместил инстаграм-аккаунт «Новости: Зея и Зейский район».

На самом деле плотина состоит из огромных столбов (контрфорсов), расположенных на расстоянии друг от друга. Внешняя сторона контрфорсов расширяется, и они смыкаются друг с другом, образуя напорную грань плотины.

Такая конструкция плотины называется массивно-контрфорсной, она позволяет значительно сократить расход бетона, но делает строительство более сложным и трудоемким. Поэтому контрфорсных плотин в нашей стране очень мало, и Зейская ГЭС – крупнейшая из них.

На фотографии, сделанной внутри плотины, видна ее конструкция. Снаружи этого не видно, потому что низовая грань плотины закрыта бетонными плитами, что и создает ощущение монолитности конструкции. Это сделано для того, чтобы контрфорсы не промерзали.

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#Зея #энергетика

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Комментарии
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  • Vahtovik

    Vahtovik
    39 минут назад

    Кто там у Вас пишет заголовки, горите его, Он вас позорит... ПОСВИЛИСЬ вместо появились в заголовке....

  • Vahtovik

    Vahtovik
    38 минут назад

    Упс уже исправили, оперативно))

  • AmurLand

    AmurLand
    26 минут назад

    угу. горите=)

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