В интернете появились фотографии плотины Зейской ГЭС изнутри

Зейская ГЭС внутри пустая. Фотографию вида плотины изнутри опубликовал информационный паблик города энергетиков в Инстаграме.

Плотина Зейской ГЭС снаружи кажется монолитной, но это впечатление обманчиво. Публикацию о том, как устроено крупнейшее в области сооружение, разместил инстаграм-аккаунт «Новости: Зея и Зейский район».

На самом деле плотина состоит из огромных столбов (контрфорсов), расположенных на расстоянии друг от друга. Внешняя сторона контрфорсов расширяется, и они смыкаются друг с другом, образуя напорную грань плотины.

Такая конструкция плотины называется массивно-контрфорсной, она позволяет значительно сократить расход бетона, но делает строительство более сложным и трудоемким. Поэтому контрфорсных плотин в нашей стране очень мало, и Зейская ГЭС – крупнейшая из них.

На фотографии, сделанной внутри плотины, видна ее конструкция. Снаружи этого не видно, потому что низовая грань плотины закрыта бетонными плитами, что и создает ощущение монолитности конструкции. Это сделано для того, чтобы контрфорсы не промерзали.