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Кратковременные дожди: прогноз погоды в Амурской области на 26 мая

Кратковременные дожди: прогноз погоды в Амурской области на 26 мая
Фото: Амур.инфо

Ночью 26 мая по северу Амурской области будет переменно облачно, по югу облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью и в утренние часы возможен туман. Ветер подует с севера, северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 4...9, местами – от минус 2 до плюс 3.

Днем при переменной облачности местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах – гроза. Ветер с севера, северо-востока разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 19...24.

В Благовещенске ночью облачно с прояснениями, днем – переменно облачно, без существенных осадков. Северный, северо-восточный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до плюс 4...6, днем – до 18...20, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

Как сообщало Амур.инфо, амурские метеорологи зафиксировали дождевой рекорд в областном центре Приамурья. Осадки за сутки превысили месячную норму. Погоду в области 24-25 мая определял юго-западный циклон.

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#погода

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