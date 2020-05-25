В амурском селе затопило несколько дворов (фото, видео)

Фото: Амур.инфо

В селе Восточное Октябрьского района подтопило несколько частных домов. Об этом в редакцию ИА «Амур.инфо» сообщил один из пострадавших местных жителей. Он рассказал, что вода стала заходить во дворы из-за того, что кюветы после прошедшего дождя с водоотведением не справляются.

«Дождь идет вторые сутки. Вчера начало подтапливать, но не критично. Сегодня утром, когда на работу уходил, во дворе воды не было, но кюветы были переполнены. В обед огород и двор уже были затоплены», – рассказывает мужчина.

По словам сельчанина, в воде стоят около 7 дворов по улице Восточной, а в его доме затопило даже подполье. Система водоотведения в селе не справляется, поясняет мужчина. Кюветы глубиной почти в полметра переполнены. Подобная ситуация беспокоит жителей Восточного на протяжении пяти лет.

«Один из кюветов расположен рядом с теплотрассой коммунального двухквартирного дома. Она перегораживает канаву, вода упирается, и получается плотина, – поясняет амурчанин, подтверждая свои слова видео. – Когда небольшие дожди идут, вода проходит под этой теплотрассой, когда дожди сильные – уровень воды поднимается и упирается в теплотрассу. После теплотрассы также идут мосты, то же самое получается. Вода упирается в мосты, и вода подтапливает дворы. Около 2 лет назад обращался в местную администрацию, результатов никаких нет. Потом обращался в правительство области. Год назад кюветы подкапывали, нот толку от этого нет. Потому что нужно переделать теплотрассу, то есть сделать типа компенсационного кольца, чтобы вода проходила под этим кольцом», – рассказал свою версию происходящего сельчанин.

В администрации села пояснили, что теплотрасса воду больше не сдерживает, кювет под теплотрассой был прокопан. Причиной подтопления стали ремонтные работы на автомобильной дороге.

«Пробили кювет по теплотрассе еще в прошлом году. Там меняли теплотрассу, и проблему устранили, – поясняет врио главы администрации села Восточное Елена Кашлакова. – Получилось так, что федеральную дорогу у верховья размывает. Ее сейчас обслуживает организация, они начали там кювет углублять, и вода шквалом пошла по всему поселку. Сейчас последствия устраняем, в низине прокапываем кювет. Там дорога полевая проходит, в этой дороге будем кювет делать, чтобы ушла вода».

Врио главы также добавила, что в администрацию сельсовета по поводу откачки воды обращений от местных жителей пока не поступало. Если сельчане обратятся, будут приниматься меры.