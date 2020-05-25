Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:58 18

Минздрав Приамурья: с начала эпидемии скончались 5 пациентов с положительным результатом на коронавирус

Минздрав Приамурья: с начала эпидемии скончались 5 пациентов с положительным результатом на коронавирус
Фото: pixabay.com

В Амурской области скончались 5 человек с диагнозом COVID-19. При этом коронавирус стал причиной смерти только одного амурчанина, сообщила и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

«К сожалению, с начала эпидемии в области умерли 5 человек с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19. При этом только у одного человека непосредственно причиной смерти явилась коронавирусная инфекция. Четверо умерли от сопутствующих патологий – кто-то болел сахарным диабетом, у кого-то был острый инфаркт миокарда, у кого-то онкология. Люди умирают от тех заболеваний, которые в принципе не связаны с коронавирусной инфекцией, но у них был подтверждён COVID-19. Поэтому они не попадают в статистику умерших от коронавирусной инфекции, где причиной явилось именно это вирусное заболевание», – пояснила Леонтьева.

Все контактные лица обязательно обследуются, проводится работа по их медицинскому наблюдению.

По состоянию на 24 мая в регионе у 355 человек тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. 95 человек выздоровели.

Заболевшие: жители Благовещенска (145 человек), Благовещенского района (7 человек), Белогорска (31 человек), Тынды (44 человека), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (8 человек), Свободного (34 человека), Шимановска (35 человека), пгт Прогресс (4 человека), Завитинского района (1 человек), Ивановского района (4 человека), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (28 человек), Райчихинска (4 человека), Константиновского района (2 человека), Сковородинского района (1 человек), Тындинского района (2 человека), Ромненского района (1 человек).

По состоянию на 24 мая на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) проведено 37 880 исследований, в том числе за последние сутки – 1 890, сообщает областное правительство.

Просмотров всего: 2797

#здоровье #коронавирус #медицина #областная власть

распечатать


Общество

Амурское Росимущество открыло горячую линию по льготам на аренду
Коронавирус 2

В Благовещенске врачи поликлиники № 4 теперь работают только по вызову
Коронавирус 27

Зоопарк в Благовещенске просит помощи
Общество 2

Эпидситуацию по коронавирусу в Тынде усложняют проводники поездов
Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • человек звучит гордо

    человек звучит гордо
    54 минуты назад

    Заврались, совсем. Только, когда карта показала цифры, признались.

  • Tуман

    Tуман
    52 минуты назад

    Спасибо, Света

  • Tуман

    Tуман
    50 минут назад

    человек звучит гордо

    Заврались, совсем. Только, когда карта показала цифры, признались.



    Пока заявку на согласование в Москву отправили, там выходные были.

    Отнеситесь с пониманием

  • амурская алена

    амурская алена
    49 минут назад

    В других странах,подсчет идет наверное по другому?,а так бы тоже смертей от ковида в разы было меньше,так что ли?Учитывая то,что у нас большинство населения,имеет сопутствующие заболевания,то от ковида,почти никто и не умрет.

  • Странница

    Странница
    42 минуты назад

    “Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика” （с) Минздрава, я бы еще добавила.

    Вы сами то верите в то, что говорите? Люди могли бы и с сопутствующими заболеваниями прожить еще какое-то время （инфаркт здесь, возможно, исключение, хотя как знать чем он был вызван）, но вот вирус подкосил. А еще очень интересно, как в условной Москве считаются умершие с короной или от короны?также как в нашей области?

  • Allenga

    Allenga
    42 минуты назад

    При таких подсчетах весь мир вообще может не переживать. Если по нашей методе пересчитать их смерти, то и 1000 не набрать.

    Только читаешь, а косвенных смертей от короновируса-то много, жил бы человек с диабетом, ан нет вирус подхватил. Обострились у человека почки, но скорая не приехала, потому что выезды на вирус в приоритете, и нет человека. Это все как? Вряд ли умершие согласятся, что не из-за короны умерли... чтоб ей уже пусто стало.

  • Tуман

    Tуман
    42 минуты назад

    амурская алена

    В других странах,подсчет идет наверное по другому?,а так бы тоже смертей от ковида в разы было меньше,так что ли?



    Мы всякие Стэнфорды, Гарварды, Принстоны и Йели не заканчивали.

    Мы кончили АмГУ и ДальГАУ

  • EraDanTi

    EraDanTi
    41 минута назад

    А сколько еще эти люди могли спокойно прожить со своими "сопутствующими заболеваниями", если бы не ковид?!...

    Типа раз они были больные - то их и не жалко???!!!!!

  • nerro

    nerro
    35 минут назад

    охренеть методика подсчёта ((

  • Аксюта

    Аксюта
    29 минут назад

    Как не болела, всё же умерла... Статистики, вы или штаны оденьте или галстук снимите... Позор один.

  • Irina_sss

    Irina_sss
    26 минут назад

    Получается что к заболевшим их приплюсовали, а к умершим нет. Бред какой-то.

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    22 минуты назад

    За последнюю неделю в доме где я живу скончались двое. Мужчина (62 года) и женщина (60 лет). Думала что к этой же теме припишут. Ан нет. Инсульт и тромб (соответственно). И в официальной статистике их не увидела.

  • Allenga

    Allenga
    20 минут назад

    Irina_sss

    Получается что к заболевшим их приплюсовали, а к умершим нет. Бред какой-то.



    Количество заболевших и выздоровевшие+умершие никогда не сойдется. Либо умершие сразу попадают в выздоровевших от Ковида.

  • Tуман

    Tуман
    19 минут назад

    Allenga

    Irina_sss

    Получается что к заболевшим их приплюсовали, а к умершим нет. Бред какой-то.



    Количество заболевших и выздоровевших+умерших никогда не сойдется. Либо умершие сразу попадают в выздоровевших от Ковида.



  • Allenga

    Allenga
    18 минут назад

    Tуман

    Allenga

    Irina_sss

    Получается что к заболевшим их приплюсовали, а к умершим нет. Бред какой-то.



    Количество заболевших и выздоровевших+умерших никогда не сойдется. Либо умершие сразу попадают в выздоровевших от Ковида.





    Бред, согласна....

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    6 минут назад

    нормально, 4 умерли от сопутствующих заболеваний, а ни что что они много лет жили и не тужили с этими заболеваниями и сопутствующее заболевание в данном случае как раз короновирус. Именно он споовоцировал смерть 4 людей, но ни как сопутствующие заболевания. Не было бы у них ковида, прожили бы ещё. Поэтому ваша статистика - гольная ложь!

  • копеечка

    копеечка
    5 минут назад

    После завершения пандемии министерство здравоохранения Амурской области напишет примерно следующее: в области выявлено заболевших коронавирусом 500 человек, 449 человек выздоровели, 1 человек умер. На вопрос: где остальные 50 человек? Ответят: естественная убыль.

    Ну и по поводу одной подтвержденной смерти, минздрав считаю плохо поработал. Что человек не разу не обращался в поликлиники, есть ведь куча болезней которыми болеют в детстве. Прививки на крайний случай сделанные в детстве могли дать осложнение. Ну на последний момент (если нет или потеряли медкарту) ну можно было сослаться на какую нибудь травму или ушиб полученную в детстве.

  • Cinderella

    Cinderella
    59 секунд назад

    Серьезно, минздрав? К чему тогда все ваши призывы людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам сидеть дома? Если ковид никаким образом не влияет или эти хронические заболевания? Не влияет ведь, раз вы говорите, что люди умерли все-таки от хронических заболеваний?

Показать все (18) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь