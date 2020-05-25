Минздрав Приамурья: с начала эпидемии скончались 5 пациентов с положительным результатом на коронавирус

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В Амурской области скончались 5 человек с диагнозом COVID-19. При этом коронавирус стал причиной смерти только одного амурчанина, сообщила и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

«К сожалению, с начала эпидемии в области умерли 5 человек с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19. При этом только у одного человека непосредственно причиной смерти явилась коронавирусная инфекция. Четверо умерли от сопутствующих патологий – кто-то болел сахарным диабетом, у кого-то был острый инфаркт миокарда, у кого-то онкология. Люди умирают от тех заболеваний, которые в принципе не связаны с коронавирусной инфекцией, но у них был подтверждён COVID-19. Поэтому они не попадают в статистику умерших от коронавирусной инфекции, где причиной явилось именно это вирусное заболевание», – пояснила Леонтьева.

Все контактные лица обязательно обследуются, проводится работа по их медицинскому наблюдению.

По состоянию на 24 мая в регионе у 355 человек тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. 95 человек выздоровели.

Заболевшие: жители Благовещенска (145 человек), Благовещенского района (7 человек), Белогорска (31 человек), Тынды (44 человека), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (8 человек), Свободного (34 человека), Шимановска (35 человека), пгт Прогресс (4 человека), Завитинского района (1 человек), Ивановского района (4 человека), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (28 человек), Райчихинска (4 человека), Константиновского района (2 человека), Сковородинского района (1 человек), Тындинского района (2 человека), Ромненского района (1 человек).

По состоянию на 24 мая на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) проведено 37 880 исследований, в том числе за последние сутки – 1 890, сообщает областное правительство.