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25мая
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сегодня, 13:57 4

Дождь в Благовещенске залил рекорд 1978 года

Дождь в Благовещенске залил рекорд 1978 года

Амурские метеорологи зафиксировали дождевой рекорд в областном центре Приамурья. Осадки за сутки превысили месячную норму.

В Благовещенске дождь превысил норму месяца на 20 %, причем не сначала мая, а с начала дождя. Как сообщил Гидрометцентр в Инстаграме, 24 мая областному центру досталось 19,6 миллиметра осадков, а ночь на понедельник принесла еще 31 миллиметр.

«Среднее многолетнее количество осадков в мае для Благовещенска составляет 42 миллиметра, – говорится в сообщении метеорологов. – Несмотря на то, что окончательная сумма по осадкам 25 мая еще не определилась, дождь продолжает идти, уже понятно, что суточный максимум осадков на эту дату превышен».

Осадки в Благовещенске уже побили метеорологический рекорд 42-летней давности. Самый сильный дождь 25 мая до этого дня датировался 1978 годом. Тогда в Благовещенске выпало 20,7 миллиметра осадков. В 2020 году этот показатель был превышен за ночь.

В гидрометцентре также отметили, что благовещенский дождь не самый большой по области. Сильные осадки выпали на юге региона. За сутки в Октябрьском районе выпало 57 миллиметров, в Белогорском – 50, что на 15-30 % больше месячной нормы. Больше 40 миллиметров дождя, что сравнимо с нормой месяца, отметили в Ромненском и Михайловском районах.

Дождливая погода сохраняется и в течение дня. На непогоду в южной зоне Амурской области влияет юго-западный циклон.

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#погода

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    ,,Стильный,, дождь. Это как??

  • 123654

    123654
    1 час назад

    Самый стильный дождь 25 мая....))))

    ДОЖДЬ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ЗАЛИЛ РЕКОРД 1978 ГОДА...)))) Мож все же "побил"?)))

  • google_дима егоров

    google_дима егоров
    1 час назад

    Модненький такой, бгг

  • OT

    OT
    1 час назад

    А я и предполагал, что зима довольно теплая, то все возместится довольно прохладным летом, а малоснежье возместится весенне-летними дождями.

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