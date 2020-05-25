Дождь в Благовещенске залил рекорд 1978 года

Амурские метеорологи зафиксировали дождевой рекорд в областном центре Приамурья. Осадки за сутки превысили месячную норму.

В Благовещенске дождь превысил норму месяца на 20 %, причем не сначала мая, а с начала дождя. Как сообщил Гидрометцентр в Инстаграме, 24 мая областному центру досталось 19,6 миллиметра осадков, а ночь на понедельник принесла еще 31 миллиметр.

«Среднее многолетнее количество осадков в мае для Благовещенска составляет 42 миллиметра, – говорится в сообщении метеорологов. – Несмотря на то, что окончательная сумма по осадкам 25 мая еще не определилась, дождь продолжает идти, уже понятно, что суточный максимум осадков на эту дату превышен».

Осадки в Благовещенске уже побили метеорологический рекорд 42-летней давности. Самый сильный дождь 25 мая до этого дня датировался 1978 годом. Тогда в Благовещенске выпало 20,7 миллиметра осадков. В 2020 году этот показатель был превышен за ночь.

В гидрометцентре также отметили, что благовещенский дождь не самый большой по области. Сильные осадки выпали на юге региона. За сутки в Октябрьском районе выпало 57 миллиметров, в Белогорском – 50, что на 15-30 % больше месячной нормы. Больше 40 миллиметров дождя, что сравнимо с нормой месяца, отметили в Ромненском и Михайловском районах.

Дождливая погода сохраняется и в течение дня. На непогоду в южной зоне Амурской области влияет юго-западный циклон.