Последний звонок в цифре: первые лица области поздравили амурских выпускников

Губернатор поздравил амурских выпускников в своем Инстаграме. Глава минобра записала видеообращение, а мэр Благовещенска обратилась к школьникам на сайте городской администрации. Руководители подчеркнули, что впервые последний звонок в школах прозвенит в новом формате.

Глава области отметил, что в Амурской области в этом году выпускается около 4 тысяч одиннадцатиклассников и более 9 тысяч девятиклассников.

«Сегодня особенный день – последний звонок для старшеклассников. В этом году праздник проходит не так, как всегда, а дистанционно. Но все равно – радость, волнения по этому поводу никто не отменял», – подчеркнул губернатор в своей публикации.

«Пусть знания, которые дала вам школа, помогут осуществить все задуманные планы и мечты, – пожелал Василий Орлов. – И не забывайте тех, кто вложил в вас силы и душу, кто делился с вами знаниями – ваших учителей. Шагайте по жизни смело и уверенно, верьте в свои силы. В добрый путь!»

Министр образования Амурской области также уточнила, что последний звонок «прозвенит не как обычно, колокольчиком по школьным коридорам, а через интернет». «Цифровизация пришла к нам и пришла в этом году с не совсем приятными событиями», – прокомментировала Светлана Яковлева необходимость дистанционного праздника.

Глава минобра напомнила ученикам о том, что позади остаются долгие годы учебы и события, за которые, возможно, школьникам приходилось краснеть. «Хочу пожелать выпускникам 2020 года мечтать, мечтать так, чтобы каждая мечта казалась недостижимой, но прилагать все силы, все свои знания для того, чтобы она сбылась. Именно это делает человека не только сильным, но и счастливым», – сказала Светлана Яковлева.

Кроме выпускников, министр обратилась к учителям, которых поблагодарила за напряженную работу: «Особые слова благодарности я бы хотела сказать учителям. Сегодня ученики уходят от вас, уходят в большую жизнь и понесут с собой память. Память не только о тех уроках, которые вы для них проводили, но и память о тех советах, о той помощи, которую вы им оказывали в самые трудные минуты обучения в школе».

Обратилась Светлана Яковлева и к родителям учеников: «Хочу сказать слова благодарности и огромное спасибо родителям именно за то, что они были рядом со своими детьми, помогали им поверить в свои силы и за ту любовь, которая всегда сопровождает ваших детей».

В напутствии Светлана Яковлева пожелала выпускникам приносить пользу государству.

«Заканчивается то время, когда в школе, да и дома каждый был готов вам помочь, подсказать. Когда были возможности переделать домашние задания и исправить оценки – обратилась министр. – Вы выходите во взрослую жизнь. Я хочу пожелать вам принимать решения взвешено, оценивать последствия каждого принятого вами решения и чтобы все, что вы делали, приносило пользу. Пользу вам, дорогим вам людям и пользу нашему государству».

«За годы учебы вы прошли большой и увлекательный путь, наполненный трудом, творчеством, познанием и дружбой, первыми открытиями и победами, – обратилась к благовещенским выпускникам мэр города. – Вместе с вами всегда были родители и, конечно же, педагоги, которые переживали за вас, радовались вашим успехам, помогали преодолевать трудности. Этот учебный год выдался непростым из-за эпидемиологической обстановки. Вам пришлось заканчивать обучение в дистанционном формате, но вы успешно с этим справились. Пусть знания, которые дала вам школа, помогут осуществить все задуманные планы и мечты. И какой бы жизненный путь вы ни избрали, я верю, что каждый из вас станет успешным и достойным гражданином России, патриотом родного Благовещенска».