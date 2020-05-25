В Райчихинске впервые появится площадка для сдачи норм ГТО

Фото: правительство Амурской области

Жители Райчихинска будут сдавать нормы ГТО на специализированной площадке. Ее возводят в рамках реализации программы «Спорт – норма жизни». Такой спортивный объект в городе строят впервые.

Спортплощадка будет открыта для горожан на базе стадиона «Горняк». Строители приступают к созданию бетонного основания для спортивного объекта. В ближайшее время в Райчихинск придут 23 единицы современного оборудования. Здесь будут современные многофункциональные тренажеры, брусья и турники, организованы игровые зоны. Их установят после подготовки основания.

Строительство малой спортплощадки для сдачи норм ГТО обойдётся почти в 4 миллиона рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов.

В этом году оснастить современным спортивно-технологическим оборудованием планируется 4 малых площадки для муниципальных центров тестирования ГТО. Их оборудуют в городах Райчихинск и Сковородино, селе Первомайском Тындинского района, а также в Новокиевском Увале Мазановского района. На все работы потратят 13,3 миллиона рублей.

Региональная программа «Спорт – норма жизни» входит в нацпроект «Демография». В прошлом году современные малые спортивные площадки открылись в городах Шимановске, Завитинске, Белогорске, сёлах Марково, Ромны, Новосергеевка, Черновка и посёлке Токур.

С 2021 по 2023 год будут оборудовать по 3 малые спортплощадки для сдачи норм ГТО ежегодно, тем самым делая занятия спортом доступными для жителей разных районов области, в том числе отдалённых.

Проект «Спорт – норма жизни» будет действовать до 2024 года. Его бюджет составляет 570 миллионов рублей.