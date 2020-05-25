Больше тысячи палов потушено в Приамурье в текущем году

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В пожароопасный период 2020 года в Амурской области трава горела на общей площади около 15 700 гектаров. В тушении были задействованы более 8 700 человек личного состава пожарных и спасательных формирований, добровольных пожарных команд области.

С начала пожароопасного периода в Амурской области зарегистрировано 1 155 загораний сухой растительности на площади около 15 700 гектаров, в тушении которых было задействовано 8 718 человек и 1 912 единиц техники.

За минувшие сутки на территории Амурской области ликвидировано три пала, два – в Магдагачинском районе и один – в Зее, на общей площади около 4,5 гектара. В тушении было задействовано 14 человек личного состава пожарных подразделений и три единицы техники.

За прошедшие сутки в рейдах в окрестностях населенных пунктов, садовых товариществах и дачных кооперативов, селах было задействовано 346 патрульных групп, главная задача которых – предупреждение палов и пожаров, проведение профилактической работы с населением, а в случае обнаружения палов – тушение огня.

24 мая органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами составлено шесть протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности. С начала пожароопасного периода специалистами надзорных органов и административными комиссиями составлено 1 980 протоколов на общую сумму 3 550 400 рублей, в том числе сотрудниками подразделений надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Амурской области – 500 протоколов на общую сумму 1 483 000 рублей.

Установлены 125 жителей области, виновных в возникновении палов. Все они привлечены к административной ответственности, а в отношении 13 несовершеннолетних материалы переданы в УМВД и комиссию по делам несовершеннолетних.

Главное управления МЧС России по Амурской области напоминает жителям, что на территории региона сохраняется особый противопожарный режим. В период его действия запрещается посещение лесов, проведение любых видов огневых работ, розжиг костров, сжигание травы и мусора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.