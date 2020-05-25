Новый поезд Самара — Владивосток пойдет через Приамурье

Федеральная пассажирская компания с 26 июня запускает новый поезд № 12/11 сообщением Самара – Владивосток – Самара. Маршрут пройдет по Забайкальской железной дороге — через Сковородино и Белогорск.

Первый состав отправится из Самары 26 июня в 22:07 по местному времени и прибудет во Владивосток 3 июля в 07:32 по московскому времени. Периодичность курсирования – 1 раз в 4 дня.

Протяженность маршрута составит 8 385 километров. Маршрут поезда пройдет через станции: Уфа, Челябинск, Курган, Омск, Барабинск, Новосибирск, Тайга, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Сковородино, Белогорск, Хабаровск и Уссурийск.

Составы будут формироваться из вагонов двух типов: купе и плацкарт. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено специальное купе, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.