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25мая
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сегодня, 11:25 4

Новый поезд Самара — Владивосток пойдет через Приамурье

Новый поезд Самара — Владивосток пойдет через Приамурье
Фото: regionsamara.ru

Федеральная пассажирская компания с 26 июня запускает новый поезд № 12/11 сообщением Самара – Владивосток – Самара. Маршрут пройдет по Забайкальской железной дороге — через Сковородино и Белогорск.

Первый состав отправится из Самары 26 июня в 22:07 по местному времени и прибудет во Владивосток 3 июля в 07:32 по московскому времени. Периодичность курсирования – 1 раз в 4 дня.

Протяженность маршрута составит 8 385 километров. Маршрут поезда пройдет через станции: Уфа, Челябинск, Курган, Омск, Барабинск, Новосибирск, Тайга, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Сковородино, Белогорск, Хабаровск и Уссурийск.

Составы будут формироваться из вагонов двух типов: купе и плацкарт. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено специальное купе, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

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#Дальний Восток #транспорт

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    36 минут назад

    а мы думали через Якутию

  • Усомнившийся Макар

    Усомнившийся Макар
    35 минут назад

    "НОВЫЙ ПОЕЗД САМАРА — ВЛАДИВОСТОК НАЧНЕТ ХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ПРИАМУРЬЕ"

    А разве есть другие варианты?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    33 минуты назад

    Демидыч

    а мы думали через Якутию



  • Одногруппник

    Одногруппник
    6 минут назад

    Заголовок огонь! Хорошо, что со стороны Японии заходить не будет!

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