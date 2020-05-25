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В Бурейском районе рыбакам понадобилась помощь спасателей

В Бурейском районе рыбакам понадобилась помощь спасателей
Фото: katalogsaytov.mirtesen.ru

23 мая в единую дежурную диспетчерскую службу Бурейского района поступила просьба о помощи от двух жителей Благовещенского района, рыбачивших на Бурейском водохранилище. Когда они возвращались в Талакан, на реке Мальмальта у них сломался двигатель катера. Самостоятельно добраться до берега мужчины не смогли.

Дежурная смена поисково-спасательного подразделения Талакана Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на катере выехали к рыбакам. Прибыв к месту происшествия, спасатели отбуксировали катер и доставили рыбаков в поселок. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Главное управления МЧС России по Амурской области призывает жителей неукоснительно соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде.

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