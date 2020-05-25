Зоопарк в Благовещенске просит помощи

Сотрудники зоопарка просят откликнуться всех неравнодушных. Посещение зверинца запрещено, так как в регионе отменены развлекательные мероприятия. Поэтому зарабатывать зоопарк пока не может. В социальных сетях «Лапушек» уже открыт сбор пожертвований, любое животное можно взять под опеку.

«Вы можете приобрести наши подарочные сертификаты, которые хоть немного, но помогут продержаться на плаву. Также вы можете принести для пушистиков фрукты и овощи, заказать корм и наполнитель, купить билетик "на потом", взять животное под опеку, предоставить нам финансовую помощь. Мы будем благодарны любому проявлению вашей помощи», – сообщается в инстаграм-аккаунте зоопарка.

Всего в зоопарке находится около 70 особей. Это еноты, карликовые лисицы, обезьяны, черепахи, птицы, сурикаты, попугаи, дикобразы, попугаи, туканы, крокодил и другие животные.

«Любая помощь сейчас важна. Кто-то помогает фруктами, кто-то овощами, у кого-то остаются корма от животных. Кроме еды нам очень нужны опилки. Их много уходит, машинами покупаем. Соответственно потом вывоз мусора, оплата. У нас расходы-то огромные на самом деле. Никто с голоду, конечно, не пухнет. Мы изыскиваем средства благодаря людям неравнодушным, спасибо им большое. Но если ограничения будут еще будут продлевать, то я не знаю, что мы будем делать», – пояснили в зоопарке.

Для желающих перевести средства: Сбербанк онлайн 8 924-106-51-51 (Валерия Владимировна З.). Сбербанк 4276 7004 9172 3205 (Валерия Владимировна З.), ВТБ 2200 2407 2692 9314 (Валерия Владимировна З.). Прояснить насчёт возможной помощи вы можете по телефону: +7 (924) 102-40-24.