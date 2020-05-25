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сегодня, 11:01 16

Зоопарк в Благовещенске просит помощи

Зоопарк в Благовещенске просит помощи

В Благовещенске зоопарк «Лапушки» снова просит помощи. Из-за затянувшихся ограничений, которые ввели в связи с распространением коронавируса, зоопарк попал в бедственное положение. Животным нужна еда, опилки для подстилок.

Сотрудники зоопарка просят откликнуться всех неравнодушных. Посещение зверинца запрещено, так как в регионе отменены развлекательные мероприятия. Поэтому зарабатывать зоопарк пока не может. В социальных сетях «Лапушек» уже открыт сбор пожертвований, любое животное можно взять под опеку.

«Вы можете приобрести наши подарочные сертификаты, которые хоть немного, но помогут продержаться на плаву. Также вы можете принести для пушистиков фрукты и овощи, заказать корм и наполнитель, купить билетик "на потом", взять животное под опеку, предоставить нам финансовую помощь. Мы будем благодарны любому проявлению вашей помощи», – сообщается в инстаграм-аккаунте зоопарка.

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ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ ПОСТА-ВСЕГО 1 МИНУТА❗️ ⠀ Друзья! Несмотря на плачевную ситуацию в в стране-МЫ «Зоопарк Лапушки» стараемся делать все возможное, чтобы наши хвостики были сыты и здоровы🙏🏼 Без вашей помощи это было бы очень сложно, ведь мы не государственный зоопарк! Нас никто не финансирует. Но тем временем наши питомцы нуждаются в ежедневном уходе и КОРМЕ. Как бы там ни было, ИХ СОДЕРЖАНИЕ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ВАС😥 ЭТО КРИК О ПОМОЩИ🙏🏼 В чем нуждаются наши Лапушки, вы можете посмотреть в предыдущих постах, но коротко тут⤵️ ⠀ Вы можете приобрести наши подарочные сертификаты, которые хоть немного, но помогут продержаться «на плаву». Так же вы можете принести для пушистиков фрукты и овощи, заказать корм и наполнитель, купить билетик «на потом», взять животное под опеку, предоставить нам финансовую помощь-мы будем благодарны любому проявлению вашей помощи! Так же ПРОСИМ СДЕЛАТЬ РЕПОСТ, чтобы как можно больше людей смогло принять участие в добром деле🙏🏼 ⠀ И заранее говорим вам большое СПАСИБО! Карта для желающих перевести средства⤵️ ⠀ По номеру 89241065151 Валерия Владимировна З. Сбербанк 4276700491723205 Валерия Владимировна З. ВТБ 2200 2407 2692 9314 Валерия Владимировна З. Прояснить насчёт возможной помощи вы можете по телефону +7 (924) 102-40-24

Публикация от МИМИМИШНЫЙ ЗООПАРК «ЛАПУШКИ» (@zoo.lapushki_blg)

Всего в зоопарке находится около 70 особей. Это еноты, карликовые лисицы, обезьяны, черепахи, птицы, сурикаты, попугаи, дикобразы, попугаи, туканы, крокодил и другие животные.

«Любая помощь сейчас важна. Кто-то помогает фруктами, кто-то овощами, у кого-то остаются корма от животных. Кроме еды нам очень нужны опилки. Их много уходит, машинами покупаем. Соответственно потом вывоз мусора, оплата. У нас расходы-то огромные на самом деле. Никто с голоду, конечно, не пухнет. Мы изыскиваем средства благодаря людям неравнодушным, спасибо им большое. Но если ограничения будут еще будут продлевать, то я не знаю, что мы будем делать», – пояснили в зоопарке.

Для желающих перевести средства: Сбербанк онлайн 8 924-106-51-51 (Валерия Владимировна З.). Сбербанк 4276 7004 9172 3205 (Валерия Владимировна З.), ВТБ 2200 2407 2692 9314 (Валерия Владимировна З.). Прояснить насчёт возможной помощи вы можете по телефону: +7 (924) 102-40-24.

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#животные #коронавирус #помощь

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Жаль зверушек. Перевёл сколько смог;)

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Сознательный Гражданин

    Жаль зверушек. Перевёл сколько смог;)



    За меня тоже переведи десять тысяч, завтра отдам

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    57 минут назад

    Надо вообще запретить эти чертовы зоопарки, издевательство над животиной, тем более кому животные интересны можно легко посмотреть по интернету

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    55 минут назад

    Tуман
    Сознательный Гражданин

    Жаль зверушек. Перевёл сколько смог;)



    За меня тоже переведи десять тысяч, завтра отдам


    Нищебродам не одалживаю)

  • Вайле

    Вайле
    55 минут назад

    фермеры бросились оказать помощь

  • Tуман

    Tуман
    54 минуты назад

    В Сковородине/Амуринфе

    Надо вообще запретить эти чертовы зоопарки, издевательство над животиной, тем более кому животные интересны можно легко посмотреть по интернету



    Я вообще бесплатно каждый день смотрю на голубей из окна квартиры.

    Думаю ружьё воздушное купить

  • Tуман

    Tуман
    52 минуты назад

    Сознательный Гражданин

    Tуман

    Сознательный Гражданин

    Жаль зверушек. Перевёл сколько смог;)



    За меня тоже переведи десять тысяч, завтра отдам



    Нищебродам не одалживаю)


  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    43 минуты назад

    Tуман

    В Сковородине/Амуринфе

    Надо вообще запретить эти чертовы зоопарки, издевательство над животиной, тем более кому животные интересны можно легко посмотреть по интернету



    Я вообще бесплатно каждый день смотрю на голубей из окна квартиры.

    Думаю ружьё воздушное купить



    Когда купите смотрите еще и на бездомных блоховозов)

  • Владимир 5

    Владимир 5
    41 минута назад

    Туману - Я вообще бесплатно каждый день смотрю на голубей из окна квартиры.

    Думаю ружьё воздушное купить - об одного такого арбалет уже разломали

  • Владимир 5

    Владимир 5
    40 минут назад

    Tуман - добрее надо быть хочешь поохотится - на природу езжай (и не забудь лицензию

  • Генрих Наваррский

    Генрих Наваррский
    23 минуты назад

    Я тигра могу на передержку взять..

  • Varvara

    Varvara
    7 минут назад

    Какие же вы жестокие(пиииииииии-ы)

  • холостяк

    холостяк
    4 минуты назад

    В Сковородине/Амуринфе

    Tуман

    В Сковородине/Амуринфе

    Надо вообще запретить эти чертовы зоопарки, издевательство над животиной, тем более кому животные интересны можно легко посмотреть по интернету



    Я вообще бесплатно каждый день смотрю на голубей из окна квартиры.

    Думаю ружьё воздушное купить



    Когда купите смотрите еще и на бездомных блоховозов)



    Слушайте вам нужно проверится у врача. в любой теме про животных, не важно про каких, и о чем, призываете в средствах массовой информации к уничтожению собак

    Скажите, зачем вы призываете людей нарушать и Уголовный кодекс УК 245и 167 и ФЗ 489 так и КоАП 20.13

    2. Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах -

    влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

  • Tуман

    Tуман
    3 минуты назад

    Владимир 5

    Туману - Я вообще бесплатно каждый день смотрю на голубей из окна квартиры. Думаю ружьё воздушное купить - об одного такого арбалет уже разломали



    Не ной, ты же мужик, Вова

  • Кот в сапогах

    Кот в сапогах
    3 минуты назад

    Жалко животных.

  • Tуман

    Tуман
    1 минута назад

    холостяк


    Правильно. Не женись, а то пипирка сотрётся

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