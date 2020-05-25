Зоопарк в Благовещенске просит помощи
В Благовещенске зоопарк «Лапушки» снова просит помощи. Из-за затянувшихся ограничений, которые ввели в связи с распространением коронавируса, зоопарк попал в бедственное положение. Животным нужна еда, опилки для подстилок.
Сотрудники зоопарка просят откликнуться всех неравнодушных. Посещение зверинца запрещено, так как в регионе отменены развлекательные мероприятия. Поэтому зарабатывать зоопарк пока не может. В социальных сетях «Лапушек» уже открыт сбор пожертвований, любое животное можно взять под опеку.
«Вы можете приобрести наши подарочные сертификаты, которые хоть немного, но помогут продержаться на плаву. Также вы можете принести для пушистиков фрукты и овощи, заказать корм и наполнитель, купить билетик "на потом", взять животное под опеку, предоставить нам финансовую помощь. Мы будем благодарны любому проявлению вашей помощи», – сообщается в инстаграм-аккаунте зоопарка.
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ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ ПОСТА-ВСЕГО 1 МИНУТА❗️ ⠀ Друзья! Несмотря на плачевную ситуацию в в стране-МЫ «Зоопарк Лапушки» стараемся делать все возможное, чтобы наши хвостики были сыты и здоровы🙏🏼 Без вашей помощи это было бы очень сложно, ведь мы не государственный зоопарк! Нас никто не финансирует. Но тем временем наши питомцы нуждаются в ежедневном уходе и КОРМЕ. Как бы там ни было, ИХ СОДЕРЖАНИЕ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ВАС😥 ЭТО КРИК О ПОМОЩИ🙏🏼 В чем нуждаются наши Лапушки, вы можете посмотреть в предыдущих постах, но коротко тут⤵️ ⠀ Вы можете приобрести наши подарочные сертификаты, которые хоть немного, но помогут продержаться «на плаву». Так же вы можете принести для пушистиков фрукты и овощи, заказать корм и наполнитель, купить билетик «на потом», взять животное под опеку, предоставить нам финансовую помощь-мы будем благодарны любому проявлению вашей помощи! Так же ПРОСИМ СДЕЛАТЬ РЕПОСТ, чтобы как можно больше людей смогло принять участие в добром деле🙏🏼 ⠀ И заранее говорим вам большое СПАСИБО! Карта для желающих перевести средства⤵️ ⠀ По номеру 89241065151 Валерия Владимировна З. Сбербанк 4276700491723205 Валерия Владимировна З. ВТБ 2200 2407 2692 9314 Валерия Владимировна З. Прояснить насчёт возможной помощи вы можете по телефону +7 (924) 102-40-24
Всего в зоопарке находится около 70 особей. Это еноты, карликовые лисицы, обезьяны, черепахи, птицы, сурикаты, попугаи, дикобразы, попугаи, туканы, крокодил и другие животные.
«Любая помощь сейчас важна. Кто-то помогает фруктами, кто-то овощами, у кого-то остаются корма от животных. Кроме еды нам очень нужны опилки. Их много уходит, машинами покупаем. Соответственно потом вывоз мусора, оплата. У нас расходы-то огромные на самом деле. Никто с голоду, конечно, не пухнет. Мы изыскиваем средства благодаря людям неравнодушным, спасибо им большое. Но если ограничения будут еще будут продлевать, то я не знаю, что мы будем делать», – пояснили в зоопарке.
Для желающих перевести средства: Сбербанк онлайн 8 924-106-51-51 (Валерия Владимировна З.). Сбербанк 4276 7004 9172 3205 (Валерия Владимировна З.), ВТБ 2200 2407 2692 9314 (Валерия Владимировна З.). Прояснить насчёт возможной помощи вы можете по телефону: +7 (924) 102-40-24.
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