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В Свободненском районе автомобилист протаранил электроопору (фото)

В Свободненском районе автомобилист протаранил электроопору (фото)
Фото: www.instagram.com/amurskiespasatel

Обновлено: 11:32

Вечером 24 мая в Усть-Пере Свободненского района автомобиль врезался в бетонную электроопору и въехал внутрь трехстоечной конструкции. В результате столкновения с бетонной преградой, пострадали два человека.

Инстаграм-паблик «Новости Свободного» разместил фотографию, как автомобиль заехал на скорости в трехстоечную опору. На снимке видно, что транспортное средство получило значительные повреждения.

В пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Амурской области, подтвердили факт дорожной аварии. Около 23:00 водитель автомобиля Toyota Vista не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и наезд на препятствие.

В результате аварии травмы получили два человека. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Чтобы извлечь пострадавших из автомобиля, понадобилась помощь спасателей. Пассажир, сидевший на переднем сиденье, и водитель оказались полностью зажаты в машине.

Спасатели сначала отключили аккумуляторную батарею, затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента перекусили четыре стойки и сняли крышу авто. После этого удалось деблокировать водителя, который был без сознания. Чтобы вытащить второго пострадавшего, им пришлось также демонтировать пассажирскую дверь. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи, сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в своем Инстаграме.

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#ДТП #происшествия

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