Употребление матерных слов может оказать пользу для организма

Выкрикивание матерных слов при сильной боли повышает болевой порог и позволяет снизить неприятные ощущения. Такими выводами поделились психологи из Кильского университета в Германии, проведя ряд экспериментов.

Отмечается, что в экспериментах приняли участие 92 добровольца, средний возраст которых составил 27 лет. Им предлагалось опустить руку в ледяную воду и выкрикивать либо матерные слова, либо созвучные им. Когда боль невозможно будет терпеть, испытуемым нужно было вытащить руку из холодной жидкости.

Выяснилось, что у тех людей, которые выкрикивали матерные слова, болевой порог понижался. А вот у тех, кто называл созвучные им выражения, восприятие боли никак не изменилось. Ученые пока не смогли определить, чем именно вызвана такая реакция мозга, сообщает «Лента.ру».

Психолог Оксана Защиринская в интервью с «Пятым каналом» рассказала, что подобные выводы сделали и российские ученые, исследовавшие восстановление перенесших инсульт пациентов. По ее словам, зачастую первое, что говорят оправляющиеся после инсульта больные, – это «такой родной русский мат». Защиринская подчеркнула, что такие слова позволяют перенастроить мозг на «более упрощенную схему», помогают лучше выживать и снижать болевой порог. Всё объясняется тем, что это емкие слова и выражения, которые значат для людей многое.