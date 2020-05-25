Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:53 0

Употребление матерных слов может оказать пользу для организма

Употребление матерных слов может оказать пользу для организма
Фото: Olya Adamovich с сайта Pixabay

Выкрикивание матерных слов при сильной боли повышает болевой порог и позволяет снизить неприятные ощущения. Такими выводами поделились психологи из Кильского университета в Германии, проведя ряд экспериментов.

Отмечается, что в экспериментах приняли участие 92 добровольца, средний возраст которых составил 27 лет. Им предлагалось опустить руку в ледяную воду и выкрикивать либо матерные слова, либо созвучные им. Когда боль невозможно будет терпеть, испытуемым нужно было вытащить руку из холодной жидкости.

Выяснилось, что у тех людей, которые выкрикивали матерные слова, болевой порог понижался. А вот у тех, кто называл созвучные им выражения, восприятие боли никак не изменилось. Ученые пока не смогли определить, чем именно вызвана такая реакция мозга, сообщает «Лента.ру».

Психолог Оксана Защиринская в интервью с «Пятым каналом» рассказала, что подобные выводы сделали и российские ученые, исследовавшие восстановление перенесших инсульт пациентов. По ее словам, зачастую первое, что говорят оправляющиеся после инсульта больные, – это «такой родной русский мат». Защиринская подчеркнула, что такие слова позволяют перенастроить мозг на «более упрощенную схему», помогают лучше выживать и снижать болевой порог. Всё объясняется тем, что это емкие слова и выражения, которые значат для людей многое.

Просмотров всего: 175

#наука #юмор

распечатать


В России и мире

В Чили мэр города спрятался от полицейских в гробу, так как нарушал режим самоизоляции
В России и мире

Необычный подарок от парня довел возлюбленную до истерики
В России и мире 1

Россиян шокировал чернокожий князь Ростов в сериале о Екатерине II
В России и мире

Ученые выяснили главную причину неизлечимого рака
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь