Эпидситуацию по коронавирусу в Тынде усложняют проводники поездов

Фото: gorod.tynda.ru

В администрации города Тынды состоялся оперативный штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Как сказала мэр Марина Михайлова, ситуация в городе становится более сложной.

«На сегодняшний день (24 мая– Прим. ред.) ситуация с коронавирусом в Тынде усложняется – 44 заболевших и около ста контактных лиц, – констатировала Марина Михайлова. – Прирост дают проводники поездов, которые контактировали с зараженными пассажирами».

Глава города призвала тындинцев в обязательном порядке пользоваться индивидуальными средствами защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Также Марина Валентиновна сообщила, что в столице БАМа в этом году не состоятся школьные торжественные мероприятия – последние звонки и выпускные вечера. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, сообщает пресс-служба городской администрации.