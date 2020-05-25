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Эпидситуацию по коронавирусу в Тынде усложняют проводники поездов

Эпидситуацию по коронавирусу в Тынде усложняют проводники поездов
Фото: gorod.tynda.ru

В администрации города Тынды состоялся оперативный штаб по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Как сказала мэр Марина Михайлова, ситуация в городе становится более сложной.

«На сегодняшний день (24 мая– Прим. ред.) ситуация с коронавирусом в Тынде усложняется – 44 заболевших и около ста контактных лиц, – констатировала Марина Михайлова. – Прирост дают проводники поездов, которые контактировали с зараженными пассажирами».

Глава города призвала тындинцев в обязательном порядке пользоваться индивидуальными средствами защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Также Марина Валентиновна сообщила, что в столице БАМа в этом году не состоятся школьные торжественные мероприятия – последние звонки и выпускные вечера. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#коронавирус #транспорт #Тында

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Комментарии
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  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    не смешите мои тапочки! Любой гражданин который приехал из другого региона усложняем всё!

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    59 минут назад

    Зачем так на проводников??? Люди делают свою работу, а могли и на больничные поуходить. По моему больший вред приносят сидельцы в кабинетах, своими бездумным, усложняющеми жизнь и неэффективными мерами!

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