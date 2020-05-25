Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:48 8

На космодроме Восточный построят свой аэропорт

На космодроме Восточный построят свой аэропорт
Фото: www.roscosmos.ru

Аэропорт на космодроме Восточный появится в течение ближайших трех лет. Строительством займется госкорпорация «Роскосмос».

Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный и аэровокзал в терминале «Внуково-Космос», сообщает «Коммерсант».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что из-за коронавируса строительство на космодроме Восточном не прерывалось. По его словам, работы ведутся с наращиванием темпов. «Стройка весь этот период не прерывалась ни на час. Заболевших благодаря принятым жестким мерам изоляции стройки и строительного городка нет»,— заявил Рогозин.

Речь также идет об отправке многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к МКС и начале лунной и марсианской программ. В «Роскосмосе» рассказали об объединении разрозненных центров прикладных наук в научно-исследовательский центр имени Циолковского. «Все это предстоит сделать в течение ближайших трех лет»,— сообщили в госкорпорации.

Просмотров всего: 644

#космодром

распечатать


Общество 3

На космодроме Восточный завершается годовое техническое обслуживание (фото, видео)
Общество 9

В России начали проектировать спутниковую систему «Гонец» нового поколения
Коронавирус 15

Медцентр в Благовещенске приступает к тестированию на коронавирус
Коронавирус 1

На космодроме Восточный усилили меры по противодействию коронавирусу
Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • nerv

    nerv
    1 час назад

    не аэропорт а аэродром

  • Вайле

    Вайле
    1 час назад

    вжик вжик

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    nerv

    не аэропорт а аэродром



    Аэропорт Благовещенска ещё будет завидовать аэродрому космодрома

  • ЛайКа

    ЛайКа
    57 минут назад

    nerv

    не аэропорт а аэродром



    Не читаем))



    Госкорпорация «Роскосмос» в течение ближайших трех лет построит аэропорт на космодроме Восточный. Коммерсантъ

  • alex 3

    alex 3
    20 минут назад

    это "строительство" -пожизненный хомут на населении страны. Как этого несостоявшегося "марсианина" остановить?

  • Tуман

    Tуман
    19 минут назад

    Лёха, там миллиарды закопаны. Поздно останавливать

  • ay

    ay
    8 минут назад

    alex 3

    это "строительство" -пожизненный хомут на населении страны. Как этого несостоявшегося "марсианина" остановить?



    Т-с-с. Поцоны ищут куда слинять с этой планеты. На этой они разос..сорились со всеми.

  • alex 3

    alex 3
    8 минут назад

    TуманЛёха, там миллиарды закопаны. Поздно останавливать


    скоро вся эта куча металла и железобетона, потребует модернизации, по стоимости большей чем новое строительство! Это же "вечный двигатель" по круговороту бабла!

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь