На космодроме Восточный построят свой аэропорт

Аэропорт на космодроме Восточный появится в течение ближайших трех лет. Строительством займется госкорпорация «Роскосмос».

Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный и аэровокзал в терминале «Внуково-Космос», сообщает «Коммерсант».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что из-за коронавируса строительство на космодроме Восточном не прерывалось. По его словам, работы ведутся с наращиванием темпов. «Стройка весь этот период не прерывалась ни на час. Заболевших благодаря принятым жестким мерам изоляции стройки и строительного городка нет»,— заявил Рогозин.

Речь также идет об отправке многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к МКС и начале лунной и марсианской программ. В «Роскосмосе» рассказали об объединении разрозненных центров прикладных наук в научно-исследовательский центр имени Циолковского. «Все это предстоит сделать в течение ближайших трех лет»,— сообщили в госкорпорации.