Из Германии на Амурский ГПЗ отправили крупногабаритный груз

Первая в этом году партия крупногабаритного груза отгружена на морское судно в Бремене (Германия) и отправлена на строительную площадку Амурского ГПЗ. Таким образом, началась третья в рамках проекта строительства ГПЗ кампания по доставке крупногабаритного оборудования.

Из Германии на Амурский ГПЗ будут доставлены модули холодного блока сырьевого газа и компрессорное оборудование для четвертой технологической линии завода. Холодный блок предназначен для понижения температуры поступающего на завод природного газа перед подачей на колонны газоразделения.

Доставка груза займет около трех месяцев, ему предстоит преодолеть более 27 тысяч километров. Морское судно пройдет через Гибралтарский пролив и Суэцкий канал до Сингапура, далее в порт Де-Кастри (Хабаровский край). Здесь оборудование перегрузят на речные баржи и с помощью буксиров доставят по рекам Амур и Зее к причалу Амурского ГПЗ в районе Свободного.

Всего в ходе летней навигации 2020 года на площадку строительства Амурского ГПЗ планируется доставить 43 единицы оборудования общим весом порядка 8 тысяч тонн. Для транспортировки грузов по российским рекам будут использованы 13 баржебуксирных составов.

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 миллиарда кубометров газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск». Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ».