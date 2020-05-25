В Приамурье автоинспекторы разыскивают свидетелей ДТП

Фото: iStock

В Приамурье разыскивают очевидцев ДТП или самого водителя. Дорожная авария произошла в ночь с 23 на 24 мая на 18 километре автодороги Благовещенск – Свободный. Один человек получил травмы.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, неустановленный водитель, управляя автомобилем Nissan Tiida Latio, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части и опрокинулся.

Госавтоинспекция просит откликнуться самого водителя или свидетелей и очевидцев происшествия по телефонам: 59-46-86, 8-962-285-82-40, 42-52-62.