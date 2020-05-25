Число контактировавших с больными COVID-19 в Приамурье достигло 1 167 человек

Общее количество лиц, контактировавших с заболевшими коронавирусом в Амурской области, достигло 1 167 человек. За людьми, у которых может проявиться вирус COVID-19, установлено наблюдение.

На изоляции по месту жительства находится 1 151 человек, в изоляторах – 16, в обсерваторе нет пациентов. По состоянию на 24 мая на новую коронавирусную инфекцию проведено 37 880 исследований, в том числе за последние сутки – 1 890.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области 24 мая было выявлено 15 новых лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 355 случаев новой коронавирусной инфекции, 95 из которых завершились выздоровлением.

Заболевшие – жители Благовещенска (145 человек), Благовещенского района (7 человек) Белогорска (31 человек), Тынды (44 человека), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (8 человек), Свободного (34 человека), Шимановск (35 человек) Прогресс (4 человека), Завитинского района (1 человек), Ивановского района (4 человека), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (28 человек), Райчихинск (4 человека), Константиновского района (2 человека), Сковородинского района (1 человек), Тынденского района (2 человека), Ромненского района (1 человек).

По официальной информации Амурского Роспотребнадзора и областного правительства, в Приамурье зарегистрирован 1 летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,2. Показатель тестирования – 180,3 на 100 тысячи населения. Свободный коечный фонд в области составляет 60,2 %, сообщает сайт правительства Амурской области.