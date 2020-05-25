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сегодня, 09:43 18

Дальневосточный гектар предлагают увеличить

Дальневосточный гектар предлагают увеличить
Фото: minvr.ru

В Совете Федерации предложили увеличить площадь дальневосточного гектара для поддержки малого предпринимательства и самозанятых граждан в сложных экономических условиях из-за коронавируса.

«В сложившихся сложных экономических условиях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с целью поддержки малого предпринимательства и самозанятых граждан, проживающих в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, предусмотреть возможность увеличения площади предоставляемого гражданам в безвозмездное пользование земельного участка для ведения сельского хозяйства», – говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

В настоящее время гражданам однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, площадь которого не превышает одного гектара. Зачастую для ведения сельского хозяйства указанной площади недостаточно, отмечают сенаторы.

Совместно с Минвостокразвития Совфед планирует рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», пишут РИА Новости.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    каждому по 10 гектар болот

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    2 часа назад

    Дальневосточный гектар предлагают увеличить...

    А палата мер и весов в курсе и не против?

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Теперь гектар будет не 10 тысяч кв. метров, а 15!!!

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Пойду, убьюсь ап стену

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Sergey_Korenev

    Дальневосточный гектар предлагают увеличить...

    А палата мер и весов в курсе и не против?



    В палате мер и весов есть понятие гектар, но нет понятия дальневосточный гектар.

    Это две разные меры площади, не надо путаться

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~Дальневосточный гектар предлагают увеличить



  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А может его не в длину и ширину а в глубь хотят увеличить, чтобы проще добычу полезных ископаемых отмывать как с лесом поступили.

  • Вайле

    Вайле
    1 час назад

    ну никак у ЕР не получается увеличить количество народа в стране-скоро за деньги у народа будут покупать младенцев

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Надо предложить правительству установить на законодательном уровне понятие социальная дистанция в стране.

    Берём общую площадь России, исключаем из неё площадь непригодную для проживания (водные объекты, болота, горы и т. п.), делим получившуюся площадь на количество семей и получаем площадь, на которой обязана жить одна семья.

    При помощи генератора случайных чисел нумеруем каждую семью, нумеруем каждую получившуюся единицу площади.

    И далее, при помощи того же генератора случайных чисел распределяем семьи по местам проживания.

    Остаётся при содействии полиции, армии и росгвардии развезти народ по стране.

    Занавес.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Tуман

    Надо предложить правительству установить на законодательном уровне понятие социальная дистанция в стране.

    Берём общую площадь России, исключаем из неё площадь непригодную для проживания (водные объекты, болота, горы и т. п.), делим получившуюся площадь на количество семей и получаем площадь, на которой обязана жить одна семья.

    При помощи генератора случайных чисел нумеруем каждую семью, нумеруем каждую получившуюся единицу площади.

    И далее, при помощи того же генератора случайных чисел распределяем семьи по местам проживания.

    Остаётся при содействии полиции, армии и росгвардии развезти народ по стране.

    Занавес.



    Правительству и депутатам чисто случайно должны достаться самые лучшие места за северным полярным кругом!



  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Вопрос к местным фермерам. Сколько же коров может прокормить 1 гектар у нас?

    Если на Украине расчет: каждой корове по гектару.

    http://milkua.info/ru/post/skolko-korov-mozet-prokormit-gektar



    Во время одного из исследований, которое проходило в Новой Зеландии, определяли зависимость между надоем на корову и количеством молока, которое можно получить с гектара пастбищ.

    Они довольно простые и интересные: молочная продуктивность коров может быть ниже, но если при этом с одного гектара кормится больше животных, то общий выход молока на 1 га будет значительно больше. Однако в этом исследовании стоит обратить внимание не на основной вывод, а на незначительный на первый взгляд момент — оно стартует с низкого показателя 2,2 коровы/га. Мы же привыкли за ориентир брать одну корову на гектар.

    Что же нам мешает вырастить на одном гектаре корм для 2,2 коровы? У украинского фермера найдется ряд объяснений, почему это невозможно: недостаточно осадков, несвоевременные дожди, слабая вегетация, отсутствие орошения и тому подобное.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Мапа

    Вопрос к местным фермерам. Сколько же коров может прокормить 1 гектар у нас?

    Если на Украине расчет: каждой корове по гектару.



    У нас 100 коров на гектаре. И это не предел!

  • Мапа

    Мапа
    59 минут назад

    Tуман

    Мапа

    Вопрос к местным фермерам. Сколько же коров может прокормить 1 гектар у нас?

    Если на Украине расчет: каждой корове по гектару.



    У нас 100 коров на гектаре. И это не предел!



    +++

    А удои у наших коров легко подымают, в лучшем случаи, импортом сухого молока из Белоруссии.

  • Демидыч

    Демидыч
    48 минут назад

    Европа перенаселена-каждый европеец мечтает получит свою землю

  • Мапа

    Мапа
    35 минут назад

    Демидыч

    Европа перенаселена-каждый европеец мечтает получит свою землю



    "Бесплатную путевку в Сибирь."

  • ЛайКа

    ЛайКа
    29 минут назад

    Oldlord



    И далее, при помощи того же генератора случайных чисел распределяем семьи по местам проживания.

    Остаётся при содействии полиции, армии и росгвардии развезти народ по стране.

    Занавес.



    Правительству и депутатам чисто случайно должны достаться самые лучшие места за северным полярным кругом!



    Предлагаю отдельный розыгрыш именно по северам

    Например, существуют замечательные Проклятые острова или остров Неупокоева...

  • Фермер

    Фермер
    3 минуты назад

    Мапа

    Вопрос к местным фермерам. Сколько же коров может прокормить 1 гектар у нас?

    Если на Украине расчет: каждой корове по гектару.

    http://milkua.info/ru/post/skolko-korov-mozet-prokormit-gektar



    Во время одного из исследований, которое проходило в Новой Зеландии, определяли зависимость между надоем на корову и количеством молока, которое можно получить с гектара пастбищ.

    Они довольно простые и интересные: молочная продуктивность коров может быть ниже, но если при этом с одного гектара кормится больше животных, то общий выход молока на 1 га будет значительно больше. Однако в этом исследовании стоит обратить внимание не на основной вывод, а на незначительный на первый взгляд момент — оно стартует с низкого показателя 2,2 коровы/га. Мы же привыкли за ориентир брать одну корову на гектар.

    Что же нам мешает вырастить на одном гектаре корм для 2,2 коровы? У украинского фермера найдется ряд объяснений, почему это невозможно: недостаточно осадков, несвоевременные дожди, слабая вегетация, отсутствие орошения и тому подобное.





    Из нормативных актов 2 коровы на 100 га...

    Из практики, примерно 4 гектара необходимо для прокормления 1 коровы

  • Демидыч

    Демидыч
    2 минуты назад

    Фермер уступит свою землю прибывшим

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