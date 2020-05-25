Дальневосточный гектар предлагают увеличить...

В Совете Федерации предложили увеличить площадь дальневосточного гектара для поддержки малого предпринимательства и самозанятых граждан в сложных экономических условиях из-за коронавируса.

«В сложившихся сложных экономических условиях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с целью поддержки малого предпринимательства и самозанятых граждан, проживающих в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, предусмотреть возможность увеличения площади предоставляемого гражданам в безвозмездное пользование земельного участка для ведения сельского хозяйства», – говорится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

В настоящее время гражданам однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, площадь которого не превышает одного гектара. Зачастую для ведения сельского хозяйства указанной площади недостаточно, отмечают сенаторы.

Совместно с Минвостокразвития Совфед планирует рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», пишут РИА Новости.