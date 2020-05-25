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сегодня, 09:36 0

Работники российских кафе начали выкладывать свои голые фото

Работники российских кафе начали выкладывать свои голые фото
Фото: instagram.com

Голый флешмоб запустили сотрудники кафе и ресторанов, которые могут не открыться после окончания режима самоизоляции. И хоть послабления для некоторых отраслей уже начались, они не касаются общепита.

Сотрудники различных заведений разделись догола, оставив только медицинские маски на лицах. Так люди требуют от властей разрешения на начало работы после длительного простоя. Снимки публикуют с хэштегами #голыерестораны #когдаконец.

«К сожалению, мы никак не можем получить инструкции и хоть какое-то понимание от властей̆, когда мы сможем начать работу! Мы не понимаем, чем мы хуже ярмарок, строительных магазинов и салонов красоты. Мы готовы соблюдать все необходимые ограничительные меры, и конечно же, соблюдать необходимые нормы дезинфекций. Мы уже готовы кричать от боли и отчаяния! Поймите нас, мы очень долго молчали. Вся сфера в данный момент переживает очень трудные времена! Поддержите пожалуйста нас –сделайте репост. Нам очень важно быть услышанными! Передаём эстафету другим ресторанам», – написали сотрудники одного из заведений у себя под постом.

Сейчас общепит может работать только на вынос либо организует доставку блюд. Однако эти меры не помогает покрыть все расходы и не уйти в минус.

Ранее похожий флешмоб организовали европейские медики после того, как у них начался дефицит средств индивидуальной защиты. Врачи решили привлечь внимание властей через новый флешмоб Blanke Bedenken («Обнажённые опасения»).

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#жизнь #коронавирус

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