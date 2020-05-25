В Британии школьников учат отличать жесткое порно от мягкого: обзор прессы

Фото: REUTERS

В Госдуме нашлись противники идеи сдвинуть возраст для продажи алкоголя до 21 года; в Химках злоумышленники взорвали банкомат; исполнилось 300 лет со дня рождения немецкого дворянина Мюнхгаузена. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Если раньше я старался обходить стороной заметки о происшествиях, коих было по сотне на страницу, то сегодня с радостью выставлю с трудом найденное на ваше внимание, чтобы хоть как-то размочить тотальную коронавирусность.

Раньше я бы и не посмотрел на сообщение о том, что на днях парочка злоумышленников взорвала банкомат в подмосковных Химках и скрылась (сумма украденного на называется, но на пиво парням явно хватит). Вот. Раньше бы не посмотрел. А сегодня рассказываю о прочитанном в «Убойной силе», как о чем-то необычном, интересном, занимательном. Все ж не про проклятый ковид-19. А про дурачка, взявшего заложников в отделении Альфа-банка в Москве, я рассказывать не буду: об этом разве что электрочайник умолчал.

Очень интересно

И таким образом заинтриговав вас, я приступаю к главному. «Панорама» со ссылкой на «Комсомольскую правду» рассказала, что депутат Госдумы Павел Крашенинников выступил против идеи подвинуть возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Он считает, что эта идея противоречит российской Конституции. Политик отметил, что в 18 лет россияне достигают возраста совершеннолетия и вправе пить, что хотят. Ну не совсем так дословно, но мысль примерно такая.

Понятно, что у меня возник вопрос по Конституции: почему уважаемый депутат не внес свое замечание конкретной поправкой в основной закон страны? Ведь это при голосовании за поправки добавило бы голосов от молодежи, а?

Напишут же такое

Далее – «Мир новостей», рассказавший о том, как в Британии разразился скандал: в средней школе небольшого городка Халл учащимся было предложено изучить порнографические видео с целью определить, что такое жесткое и что такое мягкое порно. Задание было рассчитано для школьников от 7 до 14 лет.Родители (правда, далеко не все) возмутились такой «домашкой». Ну а в школе же очень удивились негативной реакции со стороны родителей. «Какие вы все отставшие от жизни!» – вполне справедливо посетовал директор школы Чей Белл.

Полный абзац

«Российская газета» сообщает, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить дистанционный сбор подписей избирателей и дистанционное электронное голосование на федеральном уровне. Речь идет о процессе голосования, в рамках которого не используется бюллетень на бумажном носителе. Подчеркивается, что может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума при помощи почты. Также появляется возможность дистанционного электронного голосования. Ну вот, собственно, и всё.

Под «Вот, собственно, и всё» я имел в виду конец информации, а то возникнут какие иные мысли.

На посошок

Вижу по вашим глазам, что обзор прессы не вселил в вас уверенность не то что в завтрашнем, но даже и в сегодняшнем дне. И посему перейду к вопросам культуры и отмечу, что 300 лет назад в родовитой и богатой брауншвейгской семье родился Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен – немецкий дворянин, ротмистр российской армии, которому приписывают необыкновенные приключения.

Дайджест «Удивительный мир», уделивший внимание легендарному литературному герою, отмечает, что реальный Мюнхгаузен был действительно великолепным рассказчиком, но вряд ли он стал бы известен миру, если б не библиотекарь Распэ, записавший эти байки (и много чего досочинивший) и знаменитый художник Гюстав Доре, проиллюстрировавший их. И почему-то выстроив в своем мозгу в один ряд Мюнхгаузена, Распэ, Доре и нашу Конституцию, заканчиваю обзор.