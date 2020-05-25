В Роспотребнадзоре заявили, что переходить к снятию ограничений могут 44 региона

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Больше половины регионов России – 44 из 85 – могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«44 субъекта – больше половины в РФ – уже имеют основания переходить к первому этапу (снятия ограничений) сегодня или завтра», – сказала она. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 мая говорил, что переход к первому этапу могут начать 17 регионов страны.

Глава Роспотребнадзора отметила стабилизацию ситуации с пандемией коронавируса в России. По ее словам, 11 мая, в день выхода из режима нерабочих дней только девять субъектов могли бы приступить к первому этапу снятия ограничений. «Прогноз и перспективы сегодняшних изменений достаточно стабильны и благополучны. Это связано с тем, что мы, когда выходили из режима нерабочих дней 11 числа, ввели новые критерии оценки перехода на первый этап, у нас коэффициент распространения – сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции – был меньше единицы или равен единице только в девяти субъектах. Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 субъектах он равен единице», – пояснила Попова.

Ни один из предсказываемых России «страшных» сценариев развития пандемии новой коронавирусной инфекции не оправдался, отечественная система здравоохранения справилась, сообщила глава Роспотребнадзора.

«Мы сегодня постепенно снижаемся по количеству ежедневно выявленных (случаев заражения – прим. ). Что мы на сегодняшний день можем взять как итог – не оправдался ни один "страшный" прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим», – сказала она.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что все меры, которые принимались правительством для предотвращения распространения коронавируса, сработали. «Сегодня важно выходить осторожно, аккуратно, и мы так и делаем. Главное в эйфорию не впасть (...). Все меры сработали таким образом, чтобы основная часть населения не была затронута этим вирусом. У нас количество пострадавших от него очень невысокое, в удельном весе одно из небольших в мире», – добавила она.

Одной важнейших составляющих «российского чуда» – так называют западные коллеги ситуацию с низкой смертностью из-за коронавируса в России – Попова выделила накопленный опыт и знания эпидемиологов, сообщает ТАСС. Помимо работы эпидемиологов глава Роспотребнадзора высоко оценила самоотверженный труд российских врачей и глубокую заинтересованность в этом вопросе правительства страны.

«Во-первых, школа, система санитарно-эпидемиологическая, которая осталась. Во-вторых, беспрецедентная преданность своему делу российских врачей, и это надо отметить. (...) У нас люди работают в "красной зоне" сутками и даже не потому, что им заплатят, а ровно потому что, им нужно спасать. (...) Ведь у нас есть случаи, когда врачи заражались, оказывая экстренную помощь больному, не успев одеться (в специальный костюм), – подчеркнула она. – И, конечно, самое главное – это глубокая вовлеченность в организацию руководства страны».

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в России практически не регистрируются случаи смерти от новой коронавирусной инфекции на дому. «Для нас еще важно отметить, что в РФ нет случаев смерти от COVID-19 на дому в отличие от значительного ряда стран», – сказала она.

Она также подчеркнула, что статистические данные о коронавирусе в РФ не фальсифицируют. «Мы – одна из немногих, единственная страна, которая ставит диагноз по результатам патологоанатомического исследования всех (летальных) случаев. У нас такое правило. И это исключает возможность ошибки», – пояснила она.

Показатель смертности в России за первые четыре месяца 2020 года ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. «Во-первых, она (смертность) сегодня ниже за четыре месяца. В целом по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность в Российской Федерации ниже, чем в прошлом году, по всей стране. А это очень важно заметить, потому что у нас уже месяц по всей стране регистрируется коронавирусная инфекция», – сказала Попова.

Количество регистрируемых в сутки смертей из-за коронавируса в России будет расти, несмотря на снижение числа случаев заражения, заявила Анна Попова. По ее словам, это связано с тем, что пик смертности во время эпидемии наступает позже пика заболеваемости.

«У нас будет нарастать количество погибших от коронавирусной инфекции, и это сегодня, к сожалению, очевидно. Так происходит в каждой стране: пик количества погибших от коронавирусной инфекции идет (...) за верхней точкой ежесуточной регистрации прироста заболевания, он идет позже», – сказала она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что время лечения пациента с коронавирусом составляет от 18 до 36 дней. При этом, добавила Попова, в России ни в один из периодов эпидемии не возникало дефицита оборудованных коек или нехватки врачей.