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сегодня, 06:01 11

Соотечественникам при переезде из-за рубежа в ДФО помогут купить жилье

Соотечественникам при переезде из-за рубежа в ДФО помогут купить жилье
Фото: voicesevas.ru

Жилищную субсидию или сертификат для приобретения или строительства жилья получат переселяющиеся на Дальний Восток соотечественники, проживающие за рубежом. Ее размер определят исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра общей площади жилой недвижимости.

Расчет будет свой в каждом из 11 регионов переселения.

Таким же образом, то есть с учетом региональной ситуации в отношении величины прожиточного минимума, будет определяться размер подъемных для соотечественников и членов их семей, сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ряд изменений в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, внес своим указом 12 мая президент России Владимир Путин.

Кроме этого, учитывая время, необходимое переселенцам для урегулирования документальных и организационных вопросов при переезде в Россию, срок действия свидетельства участника госпрограммы увеличивается с трех до пяти лет. Внесенные поправки также уточняют понятие «член семьи соотечественника». Изменения вступают в силу с 1 июля.

В первом квартале 2020 года в регионы ДФО переселился 1081 соотечественник. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике оказывает информационно-консультативную помощь соотечественникам, заинтересованным в переезде в субъекты ДФО, помогает дальневосточным работодателям в подборе и трудоустройстве специалистов из числа соотечественников, взаимодействует с компетентными органами исполнительной власти по вопросам реализации Госпрограммы, участвует в разработке мер поддержки для участников программы, переезжающих на Дальний Восток.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    что за чушь ?

    не проще бы налоги по-урезать ?

  • Belka_89

    Belka_89
    2 часа назад

    из Москвы вернусь в Благу. поддержат?

  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    Лет 10 назад в Ушаково Шимановского района для переселенцев построили сразу и котеджи и минифермы с оборудованием, коров дарили - только переезжайте...

    Надо о ЖИВУЩИХ на Дальнем Востоке заботиться нормально - тогда не придётся заманивать соотечественников и выдумывать для них спецпрограммы!

  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    Belka_89

    из Москвы вернусь в Благу. поддержат?



    Если возмете по Программе Дальневосточный Гектар - то должны поддержать!

  • Оберон

    Оберон
    1 час назад

    Я уже тут живу, помогите мне и моей семье

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Или берём ипотеку на 30 лет. Либо сваливаем в Китай, там перебиваемся несколько лет и вуаля, квартира у нас в кармане.

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    58 минут назад

    Своих которые здесь родились живут обеспечте жильем слышать тошно свои ипотеки берут на 30 лет а приезжим все

  • retrogr

    retrogr
    17 минут назад

    опаньки,а чего комменты к рамадану закрыли?ролик прославил амурку,не меньше тысячи плечом к плечу намаз там совершали

  • Noir

    Noir
    9 минут назад

    Бомжей иностранных собираем, т.к. нормальные специалисты и благополучные сюда не поедут.

  • Демидыч

    Демидыч
    9 минут назад

    государству нужны налогоплательщики

  • Саша300

    Саша300
    4 минуты назад

    Что значит соотечественникам при переезде из-за рубежа? Какое зарубежье в данном случае рассматривается?

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