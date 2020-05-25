Соотечественникам при переезде из-за рубежа в ДФО помогут купить жилье

Жилищную субсидию или сертификат для приобретения или строительства жилья получат переселяющиеся на Дальний Восток соотечественники, проживающие за рубежом. Ее размер определят исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра общей площади жилой недвижимости.

Расчет будет свой в каждом из 11 регионов переселения.

Таким же образом, то есть с учетом региональной ситуации в отношении величины прожиточного минимума, будет определяться размер подъемных для соотечественников и членов их семей, сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ряд изменений в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, внес своим указом 12 мая президент России Владимир Путин.

Кроме этого, учитывая время, необходимое переселенцам для урегулирования документальных и организационных вопросов при переезде в Россию, срок действия свидетельства участника госпрограммы увеличивается с трех до пяти лет. Внесенные поправки также уточняют понятие «член семьи соотечественника». Изменения вступают в силу с 1 июля.

В первом квартале 2020 года в регионы ДФО переселился 1081 соотечественник. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике оказывает информационно-консультативную помощь соотечественникам, заинтересованным в переезде в субъекты ДФО, помогает дальневосточным работодателям в подборе и трудоустройстве специалистов из числа соотечественников, взаимодействует с компетентными органами исполнительной власти по вопросам реализации Госпрограммы, участвует в разработке мер поддержки для участников программы, переезжающих на Дальний Восток.