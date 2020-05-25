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Выбор читателей за 24 мая

Выбор читателей за 24 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 24 мая.

Власти Благовещенска решили не закрывать мост через Зею почти на три дня

В администрации Благовещенска принято решение не закрывать мост с 29 мая. При этом приступить к аварийно-восстановительным работам собираются уже в начале следующей недели.

15 новых случаев COVID-19 подтверждено в Амурской области

24 мая в Амурской области лабораторно подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 4,4 %.

«Стопкоронавирус» сообщил о четырех умерших с коронавирусом за сутки в Амурской области

В Амурской области за сутки умерли четыре человека с коронавирусом. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф 24 мая. Таким образом, в регионе пять умерших с коронавирусом.

Конфликт со стрельбой произошел на улице в Благовещенске (фото, видео)

24 мая в соцсетях появилась информация о том, что в Благовещенске в районе улиц Зейская – Новая произошла драка со стрельбой, на место вызывали реанимацию. Сообщается, что стрелка задержали на улице Горького. Данные сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в полиции.

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#Обзор #интернет #СМИ

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