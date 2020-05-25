Выбор читателей за 24 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 24 мая.

В администрации Благовещенска принято решение не закрывать мост с 29 мая. При этом приступить к аварийно-восстановительным работам собираются уже в начале следующей недели.

24 мая в Амурской области лабораторно подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 4,4 %.

В Амурской области за сутки умерли четыре человека с коронавирусом. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф 24 мая. Таким образом, в регионе пять умерших с коронавирусом.

24 мая в соцсетях появилась информация о том, что в Благовещенске в районе улиц Зейская – Новая произошла драка со стрельбой, на место вызывали реанимацию. Сообщается, что стрелка задержали на улице Горького. Данные сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в полиции.