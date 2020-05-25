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25мая
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сегодня, 07:28 1

Плавающий танк дополнил экспозицию военной техники амурского парка «Патриот»

Плавающий танк дополнил экспозицию военной техники амурского парка «Патриот»
Фото: pikabu.ru

Площадку выставки военной техники амурского парка «Патриот», созданного коллективом Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), пополнил новый экземпляр. Это советский легкий плавающий танк ПТ-76.

Танк поступил в училище с базы хранения Восточного военного округа и теперь будет служить ценным экспонатом парка. Специалистами училища проведена реставрация боевой машины с восстановлением первоначального вида.

Всего на выставочной площадке находится более 20 экземпляров отечественной бронетехники, большая часть которой танки различных модификаций, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Амурский парк «Патриот» является крупнейшим военно-патриотическим парком на Дальнем Востоке. Первые элементы парка появились на территории полигона ДВОКУ два года назад по инициативе начальника училища генерал-майора Владимира Грызлова к проведению на полигоне всеармейских этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Сегодня парк включает экспозицию боевой техники, участок демонстрации динамических возможностей боевых машин, исторический комплекс «Партизанская деревня» с множеством точек, на которых юные патриоты отрабатывают навыки начальной военной подготовки в игровой форме. Также в состав парка включен исторический комплекс артиллерийского полукапонира на набережной реки Амур в центре Благовещенска, который коллектив училища восстановил и добился его включения в перечень объектов культурного наследия региона.

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