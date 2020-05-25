Плавающий танк дополнил экспозицию военной техники амурского парка «Патриот»
Площадку выставки военной техники амурского парка «Патриот», созданного коллективом Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), пополнил новый экземпляр. Это советский легкий плавающий танк ПТ-76.
Танк поступил в училище с базы хранения Восточного военного округа и теперь будет служить ценным экспонатом парка. Специалистами училища проведена реставрация боевой машины с восстановлением первоначального вида.
Всего на выставочной площадке находится более 20 экземпляров отечественной бронетехники, большая часть которой танки различных модификаций, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Амурский парк «Патриот» является крупнейшим военно-патриотическим парком на Дальнем Востоке. Первые элементы парка появились на территории полигона ДВОКУ два года назад по инициативе начальника училища генерал-майора Владимира Грызлова к проведению на полигоне всеармейских этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
Сегодня парк включает экспозицию боевой техники, участок демонстрации динамических возможностей боевых машин, исторический комплекс «Партизанская деревня» с множеством точек, на которых юные патриоты отрабатывают навыки начальной военной подготовки в игровой форме. Также в состав парка включен исторический комплекс артиллерийского полукапонира на набережной реки Амур в центре Благовещенска, который коллектив училища восстановил и добился его включения в перечень объектов культурного наследия региона.
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