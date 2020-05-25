Гороскоп 25 мая: Козерогам нужно проявить терпение, а Весам нужно много энергии

Восход Солнца: 04:30

Заход Солнца: 20:23

Солнце в Близнецах.

Овен. Вы будете находиться в центре внимания и сможете завязать перспективные знакомства, для бизнеса, работы и для души. Составляя план дел на день, прислушайтесь к своей интуиции, чтобы выбрать правильное направление.

Телец. Ждите предложения от человека, на которого Вы до этого момента не обращали внимания. Он давно присматривался к Вам, ожидая подходящего момента. От Тельцов требуется применение совершенно новых методов достижения успеха.

Близнецы. Прилив работоспособности поспособствует завершению сразу нескольких дел, вечером появится повод отпраздновать. Звезды напоминают, что думать следует не только об окружающих, но и о себе.

Рак. Дела начинают идти в гору, и можете не торопиться. Вы в любом случае успеете использовать благоприятную возможность. На работе все складывается для Вас достаточно хорошо, шансы продвинуться по карьерной лестнице появляются с завидной регулярностью и без каких-либо действий с вашей стороны.

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Лев. Сейчас все помыслы связаны с финансовой сферой, а основная задача состоит в том, чтобы заработать необходимую Вам сумму денег. Этот период может быть омрачен домашними проблемами и конфликтами с родственниками. Старайтесь проявлять терпение в отношениях с ними.

Дева. Успех любого предприятия, за которое Вы возьметесь, будет зависеть только от веры в себя. Несмотря на отсутствие стабильной прибыли в ближайшие дни, Вы сможете многое себе позволить за счет финансовых подарков или помощи покровителя.

Весы. Астрологи рекомендуют построить свой день так, чтобы не пропустить ни одно принятие пищи, Вам сейчас очень нужна энергия. Излишества в еде могут навредить больше, чем тяжелая работа. Не стоит потакать своим вредным привычкам и желаниям.

Скорпион. Займитесь проектом, который достаточно долго пылился в ожидании вдохновения и свободного времени. Окружающие будут видеть перед собой очень обаятельного человека, воспользуйтесь возможностью завести новые знакомства для достижения своих целей.

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Стрелец. С самого утра Вы будете настроены на подвиги и судьба предоставит шанс отличиться. Некоторые сферы вашей жизни попали в зависимость от других людей, постарайтесь не нервничать сильно по этому поводу!

Козерог. Относитесь к чужим недостаткам терпеливо, однажды и Вам понадобится чужое снисхождение. Это прекрасное время для новых знакомств, как романтического, так и делового характера.

Водолей. Прекрасный день для разного рода свершений, поэтому активно работайте и не скромничайте с идеями. Не лучшее время для активного общения, астрологи рекомендуют Вам остаться дома и подумать над сложившимися ситуациями.

Рыбы. Будете торопить дела, нарветесь на неприятности. В этот день очень важно дать событиям развиваться с естественной скоростью. Последний понедельник весны порадует Рыб денежными поступлениями, а родные и близкие возьмут большую часть хлопот на себя.

Астролог: Вальдемар Небоходцев