Гороскоп на неделю 25 – 31 мая: у Рыб появится союзник, а Дев ждет снижение активности

Общий астрологический прогноз на неделю с 25 мая по 31 мая для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе Овнам настоятельно не рекомендуется рисковать, заниматься травмоопасными делами и ввязываться в то, что может навредить здоровью или деловой репутации.

Телец. Вы жутко нетерпеливы и не можете подолгу оставаться на одном месте. Господствующей чертой характера становится критический дух, заставляющий слова и интонации быть агрессивными. Прямая линия, являясь хоть и самым коротким маршрутом, будучи олицетворением грубой силы, режет на части все, что встречается ей на пути.

Близнецы. Свои планы и замыслы лучше сохранять в секрете, тогда будет больше шансов реализовать их. Вы можете смело идти на риск, вероятность достижения успеха достаточно велика. Хороший период для того, чтобы устроиться на новую работу или справиться с накопившимися делами, которые вы откладывали в долгий ящик.

Рак. На этой неделе Вам настоятельно рекомендуется избегать бравады и поступков, начинающихся со слов: «смотри, как я могу!» – показушность чревата травмами, которые в результате помешают вам реализовать какие-то ваши планы и полноценно выполнить какие-то ваши обязательства.

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Лев. Там, где Вы хотите найти золотой самородок, все уже давно вытоптано предшественниками. Звезды советуют Вам на этой неделе попробовать немного изменить географию поисков. Ласкающая Ваше самолюбие новость: оказывается, какие-то Ваши слова или поступки очень популярны в известных Вам кругах. На Вас ссылаются, Вас цитируют, с Вами советуются. Правда, бесплатно.

Дева. У Дев в течение дня может наблюдаться снижение активности. У многих представителей знака усилится впечатлительность, возможна зависимость от собственных фантазий и чувственных импульсов.

Весы. Вы склонны честно трудиться ровно столько, сколько этого требуют обстоятельства, и ни секундой дольше. Обстоятельства же не заставляют Вас чересчур углубляться в предмет. В итоге дело сделано – это плюс, но при необходимости сложно будет что-то изменить – это минус. Ведь приобретенный опыт невелик – это тоже небольшой минус.

Скорпион. На этой неделе будут пересмотрены отношения или появятся новые предложения о союзах, сотрудничестве. Скорпионы проявят большее упрямство, чем обычно.

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Стрелец. В начале недели Стрельцы почувствуют усиление своих интеллектуальных и творческих способностей. Это может положительно отразится на многих сферах жизнедеятельности. Возможно, Вы будете увлечены каким-то делом, или творческим проектом. Также Вы с увлечением можете заняться изучением какой-либо науки или ремесла.

Козерог. На этой неделе постарайтесь не допускать посторонних в дела и разговоры – из-за чужого вмешательства что-то может пойти не так, и исправить ситуацию будет уже невозможно или, по крайней мере, весьма затруднительно.

Водолей. На этой неделе какие-то финансовые убытки могут привести к разрыву давнего делового сотрудничества. Не исключено, что кто-то откажется выплачивать причитающиеся Вам деньги, и это переполнит чашу вашего терпения.

Рыбы. На этой неделе у Рыб может появиться влиятельный союзник. Не исключено, что этот человек возьмет на себя реализацию той части какого-то вашего замысла, которая предполагает риск или доверительное, конфиденциальное общение с нужными людьми.

Астролог: Вальдемар Небоходцев